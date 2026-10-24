Verstappen súlyos következményekről beszélt, majd a jó kezdése után is panaszkodott

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A Forma–1-es Amerikai Nagydíj első két szabadedzését egyaránt a fejlesztéseken átesett Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc nyerte. Max Verstappen (Red Bull) mindkét pénteki gyakorláson az élmezőnyben végzett, így sem fogalmazott sokkal visszafogottabban annál, mint ahogyan a csütörtöki sajtónapon beszélt az austini pályáról. Pénteken az is kiderült, hogy legalább három pilóta rajthelybüntetést kap.

Wiszt Péter
2026. 10. 24. 7:23
Max Verstappen nem örül az austini pálya egyenetlenségeinek Fotó: NurPhoto via AFP/Reginald Mathalone

– Sosem könnyű kompromisszumot kötni az autó beállításainál a lassú és a gyors kanyarok között, és az a tény, hogy nagyon egyenetlen a pálya, csak még inkább nehezíti ezt. Próbáltunk megfelelő ritmust és egyensúlyt találni az autóval, a két edzés közt is dolgoztunk, és bár még vár ránk munka, nem indult rosszul a hétvége – mondta Max Verstappen, akinek csapattársa, Isack Hadjar ellenben úgy vélte, hogy a második gyakorláson a lágy keverékű gumikon sokkal kevésbé érezte jónak a Red Bullt.

Büntetések az Amerikai Nagydíj előtt

A két texasi szabadedzés között az is kiderült, hogy legalább három pilóta büntetést kap a vasárnapi versenyre: Arvid Lindblad (Racing Bulls) öt, Franco Colapinto (Alpine) tíz, Gabriel Bortoleto (Audi) pedig húsz rajthelyes hátrasorolást kapott motorcsereelem(ek) cseréje miatt.

Az Amerikai Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 19.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 23 órától kerül sor az időmérőre, míg a program vasárnap 21 órától zárul az 56 körös futammal.

 

Amerikai NagydíjForma-1 Amerikai NagydíjaustinMax VerstappenSzóljon hozzá!

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