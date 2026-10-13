Ruanda tíz éven át Forma-1-es futamot rendezhet
Korábban sok szó esett arról, hogy Ruanda Forma-1-es futamot szeretne rendezni. A kis afrikai ország álma valósággá vált: a Forma-1 2030 után teszi be a lábát az országba. Az első ruandai Forma-1-es futam pontos időpontja most még nem ismert.
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