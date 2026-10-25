Hatalmas siker: két magyar birkozó is döntőbe jutott a világbajnokságon

A második menetre egyáltalán nem tűnt ledolgozhatatlannak a hátrány és Váncza óriási erőket mozgósítva kezdett. A georgiai szintén keményen harcolt, de alig egy perc után le kellett hasalnia a szőnyegre (1-2). A parterből aztán a magyar sportoló is emeléssel próbálkozott, többször is, fogása azonban a harmadik kísérletnél szétcsúszott. Lomadze védekezése közben erősen vitatható volt, s mivel Lőrincz Viktor szövetségi kapitány úgy látta, hogy a georgiai a kezével akadályozta Vánczát, videózást kért. Ezt a zsűri azonban elutasította, amiért magyar szempontból 1-3-ra módosult az állás.

2023 után ismét két magyar világbajnoki döntős kötöttfogásban

Az utolsó másfél perc így kétpontos georgiai vezetéssel indult, Váncza István pedig hatalmas lendülettel ment előre, aminek meg is lett az eredménye, miután kiléptette ellenfelét. Ezzel még mindig riválisa állt jobban (2-3), de teljesen váratlanul a georgiai edző videózást kért az akcióra, vitatva a kilépést.

A zsűri szerint viszont nem volt mit vitatni, Lomadze kilépett, azaz elutasította a reklamációt, s ez egy pontot jelentett a magyarnak (3-3), aki ezzel ráadásul át is vette a vezetést, mivel a georgianak sem volt egy pontnál nagyobb értékű akciója. Ez a közjáték végül el is döntötte az elődöntőt, mert Váncza a végéig megőrizte előnyét és karrierje során először világbajnoki fináléba jutott.