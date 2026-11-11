Két magyar is az új igazolások között, akiket a román edző a rossz szereplésért okol

A CSM Bucuresti új vezetőedzője változtatna a hozzáálláson

A klubbal játékosként BL-győztes Iulia Curea kihívásként éli meg az új lehetőséget, és elmondása szerint akár jövő nyárig is ő maradhat a vezetőedző. A következő hetekre már meg is van a terve. – Hiszek a csapatban, magamban és a klubban. Köszönöm a klubnak, hogy bízik bennem. Nekem csak a játékosok hozzáállásán kell változtatnom, egy kis önbizalmat kell adnom nekik. Végső soron minden róluk szól – mondta. – Jelenleg úgy gondolom, én leszek a csapat vezetőedzője, és

biztos vagyok benne, hogy most senki más nem szeretne magára vállalni egy ilyen feladatot.

Hiszek abban, hogy képesek vagyunk kilábalni ebből a helyzetből. Személyes célom, hogy mind a négy hátralévő mérkőzésünket megnyerjük idén, nem is kívánhatnék mást – zárta szavait a 44 éves román szakember.

A CSM szerdán (ma) a Corona Brassót fogadja a bajnokságban, ahol hét győzelemmel és egy döntetlennel a tabella második helyén áll. Vasárnap aztán a francia Brest Bretagne ellen, szintén hazai közönség előtt a BL-ben is bizonyíthat Iulia Curea vezetőedzőként.