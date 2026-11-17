Mindössze 68 győri kézilabda-szurkoló adakozott a csőd felé menetelő klub javára
A nagy bajban lévő Győri Audi ETO KC saját Facebook-oldalán tette közzé, hogy november 16-ig 68 szurkoló adakozott, s ajánlott fel kisebb-nagyobb összeget a csődhelyzet közelében lévő hétszeres BL-győztes csapat számára. Az eddig befolyt összeg 2 731 000 forint, amely szinte semmire sem elég, mert a Győri Audi ETO KC megmentéséhez ennél sokkal több pénz kellene.
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