Még a győri egyetemtől is többszázmillió forintot kaphatott a nagy bajban lévő Audi ETO KC
A napok múlásával egyre több részlet lát napvilágot arról, hogyan került lehetetlen helyzetbe a női kézilabdázás Real Madridjának nevezett Győri Audi ETO KC, amelynél a héten súlyos pénzügyi problémákra derült fény. Abban szinte mindenki biztos, hogy a jövőben teljesen át kell értékelni ennek a csapatnak a lehetőségeit. A győri női kézilabda komoly változások előtt áll.
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