Már a győri kézilabdaszurkolók segélyeire is számít a csőd felé menetelő hétszeres BL-győztes csapat
Hétfő óta a magyar sport legforróbb ügye a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC megrendült gazdasági helyzete. A klub nagy bajban van, a győri kézilabda drukkerek pedig készek arra, hogy anyagilag is segítsék a csapatot, amelyet a vezetés köszönettel elfogad. Máskülönben aligha tették volna közzé a megyei sajtóban a nagy slamasztikában lévő csapat bankszámlaszámát.
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