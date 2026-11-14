Már a győri kézilabdaszurkolók segélyeire is számít a csőd felé menetelő hétszeres BL-győztes csapat

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Hétfő óta a magyar sport legforróbb ügye a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC megrendült gazdasági helyzete. A klub nagy bajban van, a győri kézilabda drukkerek pedig készek arra, hogy anyagilag is segítsék a csapatot, amelyet a vezetés köszönettel elfogad. Máskülönben aligha tették volna közzé a megyei sajtóban a nagy slamasztikában lévő csapat bankszámlaszámát.

Lantos Gábor
2026. 11. 14. 6:40
Már a győri kézilabdaszurkolók segélyeire is számít a csőd felé menetelő hétszeres BL-győztes csapat
A drukkerek egy része kész akár pénzzel is támogatni a csapatot Forrás: Győri Audi ETO KC
kézilabdapénzügyi válságGyőri Audi ETO KCSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojeleklezsák sándor

Lezsákot nem adjuk!

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Miközben a meghurcolt politikusnak gyors felépülést kívánok, az aktavariáló brigádnak azt javaslom, ők is keressék fel orvosukat (elmeápolójukat), hogy mielőbb beilleszkedhessenek az épeszűek közösségébe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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