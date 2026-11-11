Nagyon nehéz első lépés a Los Angeles-i olimpia felé

Németországban nagy érdeklődés előzi meg a szerda esti Eb-selejtezőt. Olaf Lange német szövetségi kapitány szerint ugyanis a magyar együttes a csoportban a németek legnagyobb riválisa és egyben a legerősebb ellenfél, amelyet szeretnének legyőzni. A német sajtóban is téma a találkozó. A SPORT1 Leonie Fiebich nyilatkozatát emelte ki: a WNBA-ben is játszó (New York Liberty) sportoló szerint a németek szeretnék átmenteni a világbajnokságon látott formájukat, miközben a hamburgi közönség támogatására is számítanak. Fiebich ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyarok fizikailag rendkívül erős ellenfelek lesznek.

Bizakodó a magyar szövetségi kapitány

Völgyi Péter, a magyarok szövetségi kapitánya szerint nem lesz egyszerű ez a meccs, de mindenképpen nyerni szeretnének. A magyar szakvezető a szövetség kérdésére a következőket mondta: „A legfontosabb, hogy a közös értékeinket, amit megteremtettünk a világbajnoki szereplésünkkel, tovább vigyük: csapatként dolgozzunk, csapatként játsszunk.

Mindig is problémát okozott egy ilyen sorozatban az első mérkőzés. Most Németországba megyünk, és egy, a világbajnoki csapatukhoz képest gyengébb német válogatottal fogunk találkozni.

Egy-két nagy sztárjuk nem tud eljönni erre a selejtezősorozatra. Rögtön ott a bravúr lehetősége a csapat előtt olyan rivális ellen, akik előttünk végeztek a világbajnokságon.

Völgyi Péter, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya - Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Nagyon erős csapatuk van, de ettől függetlenül ez egy jó feladat.” – fogalmazott a Hunbasket videós riportjában Völgyi Péter szövetségi kapitány, majd hozzátette: „Nagyon fontos, hogy nincsen papírforma, nincsen világranglista. Itt minden csapat mindent meg fog tenni azért, hogy eljusson az Európa-bajnokság döntőjébe, ahonnan kvalifikálni lehet majd az olimpiai selejtezőre. Minden egyes mérkőzésen maximumot kell nyújtanunk.

Főleg a két hazai kiemelten fontos: a portugálok, illetve a dánok ellen nem szabad hibáznunk, hiszen a későbbiekben sokkal nehezebb lenne ezt kijavítani.

Maximálisan hiszek abban, hogy ott leszünk az Európa-bajnokság döntőjében, a csapat is erre készül, úgyhogy óriási kudarcként élnénk meg, ha ez nem sikerülne. A lányokon azt látom: megtetszett nekik ez az út: nagyon jó érzés ott lenni a világ élvonalában, jó érzés magyarként ott lenni a világbajnokságon. Ez egy olyan megerősítés és olyan útjelző oszlop, amit mindenképpen követnünk kell – és megyünk tovább az utunkon” - mondta Völgyi Péter.