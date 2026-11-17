Marco Rossi szövetségi kapitány a belfastihoz hasonló taktikával küldi pályára kedden a magyar labdarúgó-válogatottat az északírek elleni, csoportelsőségről és feljutásról döntő mérkőzésen. „Négy-öt kezdő játékosunk más lesz az idegenbeli összecsapáshoz képest, így a csapatunk minőségi szintjét meg tudjuk növelni” - utalt arra a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, hogy szeptemberben sérülés miatt többek között nem számíthatott Varga Barnabásra, Sallai Rolandra és Redzic Damirra sem. „Belfastban az első félidőben ugyan volt néhány hibánk, de sok mindent jól csináltunk, a második játékrészben pedig már megfelelő stabilitással futballoztunk, így több helyzetünk volt az ellenfélnél. Éppen ezért a taktikai terv többé-kevésbé ugyanaz lesz, apróbb részletek változnak az egyes játékosok más és más képességei miatt”.

A 62 éves tréner az MTI érdeklődésére elárulta, Szoboszlai Dominik „rendelkezésre áll, úgyhogy játszani fog.” Kiemelte, a térdsérüléssel bajlódó csapatkapitány két napja Grúzia vendégeként úgy játszott, mint általában, a hátráltató körülmény nem látszott meg a teljesítményén. Az egyedüli hiányzó Nagy Zsolt lesz, aki bélproblémákkal küzd. Megjegyezte, a sárga lapos eltiltás miatt nem bevethető Willi Orbán helyetteséről már döntött, de az RB Leipzig belső védőjét nem lesz könnyű pótolni, mert stabil tagja a nemzeti együttesnek.

„Az időjárás ideális a brit labdarúgás számára, de ez a körülmény egyik csapatnak sem jelent előnyt. Ugyanolyan meccsre számítunk, mint amilyen a belfasti volt.

Az északír az egyetlen gárda az egész Nemzetek Ligájában, amely még nem kapott gólt. Védekezésben nagyon stabil együttes, kevés lehetőséget ad az ellenfeleinek.

Támadásban a direkt futball jellemzi, azaz a játékosai nem dédelgetik a labdát, azonnal vertikálisan játszanak, a pontrúgásoknál és bedobásoknál pedig megpróbálják kihasználni a magassági fölényüket, ugyanis öten 190 centinél is magasabbak” - beszélt a riválisról Rossi.