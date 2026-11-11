Két magyar válogatott is korán örült, majd kikapott az Eb-selejtezőjén
Szerdán egymás után került sor két magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó-mérkőzésére. Az U17-es korosztály Trabzonban kezdte meg az Európa-bajnoki selejtezőket, Észak-Macedónia kétgólos hátrányból fordított Horváth Dávid együttesével szemben. A Gerliczki Máté vezette U19-es magyar válogatott Horvátországban a házigazda vendége volt, és szintén előnyről kapott ki az Eb-selejtezőjén.
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