Óriási bravúr! A magyar válogatott idegenben győzte le a vb-negyedik Németországot
Remekül kezdte a 2027-es Európa-bajnokság selejtezőjét a magyar női kosárlabda-válogatott, amely szerdán este Hamburgban 70-64-re legyőzte a világbajnoki negyedik helyezett Németországot. Völgyi Péter együttese ezzel fontos lépést tett az Eb-re kijutás felé.
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