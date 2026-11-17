Mezey György emlékezetes meccse

Térjünk még egy pillanatra vissza Mezey Györgyhöz, akinek második szövetségi kapitányi korszaka alatt játszottunk egy nagyon emlékezetes meccset Észak-Írország ellen. 1988. október 19-én Budapesten vb-selejtezőn fogadtuk az északíreket. Ez volt az első mérkőzés az 1990-es olaszországi világbajnokságra vezető úton. Nagyon sokáig 0-0 volt az állás, majd a meccs hajrájában a csereként beállt Vincze István szerezte meg a mindent eldöntő gólt. Akkor azt hittük, hogy Mezey doktor vezetésével visszatalálunk az 1984-es útra, de nem így történt.

Nem sokkal az északírek legyőzése után tört ki a magyar futball egyik legnagyobb bundabotránya, amely mindent elsodort.

A következő vb-selejtezőn, Málta ellen idegenben 2-2 lett a végeredmény, amely óriási csalódást okozott. De Máltán Mezey már teljesen felforgatott csapattal állt ki, hiszen a bundabotrány miatt több játékost el sem tudott vinni magával a szigetországi összecsapásra.