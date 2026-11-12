Politikai vitát robbantott ki hazájában a világ legjobb kézilabdázója

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Semmi kétség, hogy a világ jelenlegi legjobb férfi kézilabdázója a dán Mathias Gidsel, aki olimpiát, világbajnokságot és Európa-bajnokságot is nyert hazája nemzeti csapatával. Gidsel Dániában óriási sztár, amit mond, arra odafigyelnek az emberek. Most megszólalt. Szelet vetett és vihart aratott. Mathias Gidsel egyben biztos lehet: ötlete alapos felfordulást okozott a skandináv országban.

Lantos Gábor
2026. 11. 12. 9:10
Politikai vitát robbantott ki hazájában a világ legjobb kézilabdázója
Mathias Gidsel javaslatai nagy vihart arattak Dániában Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix

Gidsel azt hangsúlyozta, hogy a kézilabdát egész Dániában népszerűsíteni kell, és nem szabad egyetlen országrészre korlátozni a legnagyobb sportesemények megrendezését. Gidsel Koppenhága mellett Aalborgot is említette, mint az egyik lehetséges helyszínt. Álláspontja azért is érdekes, mert nem Herning ellen szónokolt, éppen ellenkezőleg, a várost nagyra tartja, de szerinte a sportág egész országot átfogó fejlődése fontosabb annál, hogy mindig ugyanott rendezzék a legfontosabb mérkőzéseket. 

A politikusok visszavágtak

Gidsel elképzelése nem aratott osztatlan sikert. A közép- és nyugat-jütlandi politikusok közül többen határozottan kiálltak Herning mellett. A legmarkánsabban Helle Gade, Silkeborg polgármestere fogalmazott: 

Ne vigyünk már mindent a fővárosba! Herningben nagyon jól működnek a dolgok. Megvan az infrastruktúra, rendelkezésre áll minden szükséges létesítmény. Tartsunk ki amellett, hogy a kézilabda Herningben van otthon!

A politikusok szerint nem pusztán egy sportcsarnokról van szó. Herning mögött egy egész régió található, az ott lévő klubok, vállalkozások, önkéntesek és szurkolói közösségek sorakoznak fel. Külön érdekesség, hogy Herning szerepe a következő években sem szűnik meg. A 2028-as női Európa-bajnokságon és a 2030-as férfi Európa-bajnokságon is lesznek ott mérkőzések, mielőtt a tornák más országokban is folytatódnak.

Elég lesz-e Koppenhága ereje?

Herning legnagyobb hátránya az, hogy abban a városban – különösen decemberben és januárban – nem sok mindent lehet csinálni. A kisváros szállodai kapacitásai össze sem vethetőek a főváros, Koppenhága lehetőségeivel. Egy-egy világverseny során többször előfordult, hogy a drukkerek és újságírók képtelenek voltak Herningben szálláshoz jutni, a várostól nagyon messze lévő településeken kaptak csak elszállásolást. Ilyen eset Koppenhágában aligha fordulna elő. Nagy kérdés tehát, hogyan dönt majd ebben a kérdésben a Dán Kézilabda Szövetség, amely most elodázta a végső határozatot.

 

Mathias GidselDániaHerningSzóljon hozzá!

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