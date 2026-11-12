Bartucz remekelt, Mikler elköszönt – új kapusra lehet szüksége a magyar válogatottnak

– Nemrég Balatonbogláron játszottunk a NEKA pályáján, ott volt az új szövetségi kapitány, Sótonyi László is. Viccesen mondtam neki, hogy várom a meghívót, mire annyit felelt: »oké, de akkor utaznod kell Koszovóba is«.

Őszintén szólva még egy fellépés jöhet, a búcsúmeccs. Jó ideje próbáljuk megszervezni, ám a sűrű versenyprogram, a tétmérkőzések miatt nem könnyű; de annyi bizonyos, hogy Európa- vagy világbajnokságon már nem fogok védeni

– mondta az Eurosportnak a címeres mezben 2004-ben bemutatkozott kapus.

Mikler a párizsi olimpián kevesebb szerepet kapott, mint szeretett volna, majd a tavalyi vb-n a torna alatt került ki a keretből, és azóta nem is tért vissza. Azt az M4 Sport 40x20 podcastjében sem titkolta, hogy több játéklehetőségre vágyott Párizsban, a világbajnokságon viszont már érezte, hogy nem bírja a kétnapos gyakorisággal rendezett találkozók ritmusát – a klubkarrierjét ellenben még folytatná.

Nem csak Andó Arián és Nagy Benedek kerülhet még szóba

Sótonyinak a válogatott szempontjából még Mikler döntésével együtt sincsen egyszerű dolga. Az Andó, Bartucz, Nagy, Palasics négyes rutinja mellett többek között Székely Márton (Tatabánya), Győri Kristóf (ETO) és Kránitz Zoltán (PLER) jó formája is megnehezítheti, kire számítson az Eb-selejtező márciusi folytatásában. Szathmári János kapusedző a Montenegró elleni összecsapás előtt arról beszélt,

mivel a magyar keret jelenlegi három kapusa hasonló stílusban véd, ezért jó lenne egy alacsonyabb, robbanékonyabb, gyorsabb, más stílust képviselő játékos is a posztra.

Ezért is elképzelhető, hogy Feröer ellen már nem a mostani trió lesz a bő keret tagja.

Kínunkban mondhatnánk: legalább a januári vb előtt nem kell gondolkodnia a kapitánynak a kapuskérdésről, hiszen a magyar válogatott nem jutott ki a tornára…