Miljan Krpics kitért arra is, hogy a Manchester Uniteddel Bajnokok Ligája-győztes Nemanja Vidics volt a gyermekkori példaképe, illetve, hogy korábban középpályásként is számítottak rá egyes kluboknál. Hozzátette, az ETO-nál szerzett bajnoki címet pályafutása eddigi legnagyobb sikerének érzi, Győrben csapatkapitányként érettebb játékossá is vált, és ugyan próbálja megtanulni a magyar nyelvet, hazánkban egyelőre angolul jobban boldogul.
Beszélt Marco Rossival, majd másik válogatottat választott a magyar bajnok futballista
A Ferencváros két labdarúgója, Matús Bero (Szlovákia) és Corbu Máriusz (Románia) mellett egy harmadik külföldi NB I-es futballista is pályára léphet a Nemzetek Ligája novemberi fordulóiban. A bajnok ETO csapatkapitánya, Miljan Krpics először kapott meghívót a szerb válogatottba, és noha nemrég Marco Rossival is egyeztetett, napokon belül végleg elveszhet az esélye annak, hogy magyar címeres mezt húzzon.
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