Beszélt Marco Rossival, majd másik válogatottat választott a magyar bajnok futballista

Miljan Krpics kitért arra is, hogy a Manchester Uniteddel Bajnokok Ligája-győztes Nemanja Vidics volt a gyermekkori példaképe, illetve, hogy korábban középpályásként is számítottak rá egyes kluboknál. Hozzátette, az ETO-nál szerzett bajnoki címet pályafutása eddigi legnagyobb sikerének érzi, Győrben csapatkapitányként érettebb játékossá is vált, és ugyan próbálja megtanulni a magyar nyelvet, hazánkban egyelőre angolul jobban boldogul.