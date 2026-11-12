Kiborultak a drukkerek, mert nem látták a tévében a magyarok bravúrgyőzelmét
Az idei női kosárlabda-világbajnokság negyedik helyezettjének otthonában, Németországban aratott 70-64-es győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női kosárlabda-válogatott az Eb-selejtezőkön. Ezt a fantasztikus diadalt azonban csak azok láthatták élőben, akik a FIBA, azaz a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség You Tube csatornájára kapcsoltak. A magyar női kosárlabda-válogatott ezzel a diadallal nagy lépést tett az Eb-kijutás felé.
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