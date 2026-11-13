A győri kézilabdacsapat svéd edzője szerint a válság miatt minden bizonytalanná vált
Ismét megszólalt a komoly anyagi bizonytalanságban lévő Győri Audi ETO KC svéd edzője. Per Johansson a svéd közrádió kérdéseire válaszolva azt mondta, hogy az együttest övező anyagi bizonytalanság a mindennapi munkára is hatással van, s nem tudja, mit hoz a jövő.
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