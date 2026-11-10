A Genk a legutóbbi két európai kupaszereplésekor egyaránt megmérkőzött a Ferencvárossal: a 2023 őszén a Konferencialigában játszott két döntetlen után tavaly ősszel az El alapszakaszában az FTC nyert. A mostani idényben a belga együttes nem szerepelt nemzetközi porondon.
Szabics Imrétől egy hónap után elköszönt az Európa-liga-nyolcaddöntős klub
Már nem Szabics Imre a belga labdarúgó-bajnokságban szereplő KRC Genk másodedzője. A magyar trénert Jess Thorup vezetőedzővel egyszerre menesztette a klub. Szabics Imre október eleje óta dolgozott a Genk csapatánál.
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