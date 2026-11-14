Futballkatasztrófa – kiborultak a szerbek és a görögök

A Gazzetta.gr beszámolója szerint a görög válogatott olyan összeomlást produkált, amelyre hosszú ideje nem volt példa. A hollandok szinte minden támadásukból veszélyt jelentettek, a görög védelem pedig képtelen volt elhárítani a katasztrófát. Az SDNA szintén azt hangsúlyozta, hogy ez volt minden idők egyik legsúlyosabb görög veresége. A válogatott teljesítményét szégyenletesnek és sokkolónak minősítették. A Reader.gr címe mindent elmond:

Narancssárga rémálom a gyerekjátszótéren.

Az elemzés szerint a görögök úgy mozogtak a pályán, mintha nem profi válogatott tagjai lennének. Különösen a holland Denzel Dumfries jobb oldali játékát emelték ki: a hazai játékos 22 perc alatt négyszer is átjátszotta a görög védelmet, és rendre gólhelyzetet teremtett.

Vangelisz Pavlidisz, a Benfica játékosa, egyben a görögök csapatkapitánya a következőket mondta: „Mindenki nevében szeretnék bocsánatot kérni ezért a teljesítményért.

Nem az a probléma, hogy kikaptunk Hollandiában, hanem az, ahogyan játszottunk. Ez ugyanis minősíthetetlen volt.

A görög csapat szerencséjére a hollandok 7-0 után már leálltak, pedig a stadion közönsége folyamatosan azt ordította a lelátóról, hogy rúgjanak tíz gólt a teljesen megroggyant ellenfélnek. Ez azonban nem következett be.

Labdarúgó Nemzetek Ligája, 5. forduló

A-osztály: Hollandia–Görögország 7-0 és Szerbia–Németország 1-3

B-osztály: Skócia–Észak-Macedónia 1-1 és Szlovénia–Svájc 0-0

C-osztály: Moldova–Kazahsztán 2-1, Szlovákia–Feröer-szigetek 1-2, Bulgária–Izland 0-4, Luxemburg–Észtország 0-2

D-osztály: Andorra–Gibraltár 2-0 és Liechtenstein–Azerbajdzsán 0-1.