Futballkatasztrófa – kiborultak a szerbek és a görögök

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Pénteken két mérkőzést rendeztek meg a Nemzetek Ligája A-osztályában. A német labdarúgó-válogatott Belgrádban 3-1-re nyert, a meccset Szerbia kilenc emberrel fejezte be. Hollandiában a görögök beleszaladtak a késbe, mert 7 gólt kaptak az ellenállhatatlanul futballozó hazai együttestől.

Lantos Gábor
2026. 11. 14. 6:28
Futballkatasztrófa – kiborultak a szerbek és a görögök
A szerb labdarúgó-válogatott semmit sem tudott kezdeni a németekkel a Nemzetek Ligájában Fotó: FILIP STEVANOVIC Forrás: ANADOLU

A Gazzetta.gr beszámolója szerint a görög válogatott olyan összeomlást produkált, amelyre hosszú ideje nem volt példa. A hollandok szinte minden támadásukból veszélyt jelentettek, a görög védelem pedig képtelen volt elhárítani a katasztrófát. Az SDNA szintén azt hangsúlyozta, hogy ez volt minden idők egyik legsúlyosabb görög veresége. A válogatott teljesítményét szégyenletesnek és sokkolónak minősítették. A Reader.gr címe mindent elmond:

Narancssárga rémálom a gyerekjátszótéren.

Az elemzés szerint a görögök úgy mozogtak a pályán, mintha nem profi válogatott tagjai lennének. Különösen a holland Denzel Dumfries jobb oldali játékát emelték ki: a hazai játékos 22 perc alatt négyszer is átjátszotta a görög védelmet, és rendre gólhelyzetet teremtett.

Vangelisz Pavlidisz, a Benfica játékosa, egyben a görögök csapatkapitánya a következőket mondta: „Mindenki nevében szeretnék bocsánatot kérni ezért a teljesítményért. 

Nem az a probléma, hogy kikaptunk Hollandiában, hanem az, ahogyan játszottunk. Ez ugyanis minősíthetetlen volt.

A görög csapat szerencséjére a hollandok 7-0 után már leálltak, pedig a stadion közönsége folyamatosan azt ordította a lelátóról, hogy rúgjanak tíz gólt a teljesen megroggyant ellenfélnek. Ez azonban nem következett be.

Labdarúgó Nemzetek Ligája, 5. forduló
A-osztály: Hollandia–Görögország 7-0 és Szerbia–Németország 1-3
B-osztály: Skócia–Észak-Macedónia 1-1 és Szlovénia–Svájc 0-0
C-osztály: Moldova–Kazahsztán 2-1, Szlovákia–Feröer-szigetek 1-2, Bulgária–Izland 0-4, Luxemburg–Észtország 0-2
D-osztály: Andorra–Gibraltár 2-0 és Liechtenstein–Azerbajdzsán 0-1.

 

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Pilhál György
idezojeleklezsák sándor

Lezsákot nem adjuk!

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Miközben a meghurcolt politikusnak gyors felépülést kívánok, az aktavariáló brigádnak azt javaslom, ők is keressék fel orvosukat (elmeápolójukat), hogy mielőbb beilleszkedhessenek az épeszűek közösségébe.

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