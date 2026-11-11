Nem hisznek a sportágváltó olimpiai bajnoknak, aki rögtön 41 éves rekordot dönthet
A négyszeres olimpiai bajnok sífutó az atlétika világában is egyre sikeresebb. Therese Johaug pályafutása első maratonversenyén rögtön országos rekordot döntene, és ez Los Angeles-i kvótát érne. A norvég csúcstartó azonban kételkedik abban, hogy veszélyben van a 41 éves rekordja.
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