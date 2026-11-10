Budapestre jöttek a világ legjobbjai, vb-címmel és rengeteg pénzzel távoznának

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Keddtől jövő péntekig Magyarországra figyel a sakkvilág. A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) új, pénzdíjas világsorozatának versenyének előállomását Budapesten rendezik, és november 20-án kiderül, ki lesz a totális sakk első világbajnoka. A világelső Magnus Carlsen kihívói között Rapport Richárd is ott van.

Wiszt Péter
2026. 11. 10. 4:40
Budapestre jöttek a világ legjobbjai, vb-címmel és rengeteg pénzzel távoznának
Magnus Carlsen újabb vb-címet szerezne meg Fotó: Anadolu via AFP/Tayfun Coskun

Carlsen és a világranglistán jelenleg 23. Rapport mellett a rangsor első tíz helyezettjéből Budapestre érkezett az amerikai Fabiano Caruana (3.), az üzbég Nodirbek Abdusattorov (5.), az amerikai Wesley So (6.), az indiai Praggnanandhaa Rameshbabu (7.), a német Vincent Keymer (9.) és a francia Alireza Firuzja (10.) is. Kiemelendő még a kínai Ting Li-zsen, aki 2023 és 2024 között volt világbajnok, a kiemelt női nagymesterek közül pedig a kazahok villámsakk-világbajnoka, Bibiszara Aszaubajeva és az indiai Vaishali Rameshbabu, a női világbajnokjelöltek idei versenyének győztese.

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A magyarországi viadal keddi nyitányát egy kilencfordulós villámverseny jelenti, majd szerdától vasárnapig a csoportkör küzdelmei zajlanak négy, egyenként hatfős csoportokban. Ott a játékosok kétfordulós körmérkőzést vívnak a gyors-klasszikus műfajban (mindenki tízszer játszik), ahol is a győzelemért három, a döntetlenért egy pont jár. 

A hétfői pihenőnap után az egyenes kieséses szakasz következik a jövő pénteki zárásig, abban a csoporthelyezések alapján jönnek a két napig tartó, és mindhárom formátumot ötvöző elődöntős és döntős párharcok.

A győztes nyolcvanezer dollárt kap, a másodiknak ötvenezer, a harmadiknak 45 ezer jár, a negyedik negyvenezret vihet haza, majd a további helyezettek pénzdíja folyamatosan kétezer dollárral kevesebb, vagyis az ötödiket 38 ezer, a 14.-et pedig húszezer dollár illeti, innentől pedig rendre ezer dollárral csökken az összeg, így a 24. helyezett 10 ezer dollárral gazdagodik.

Az MTI kiemelte, hogy a hotel báltermében a szervezők napi mindössze kétszáz látogatói helyet biztosítanak, vagyis a belépők korlátozott számban érhetők el.

 

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