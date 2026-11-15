„Nem vagyunk rasszisták” – fakadt ki a spanyol kapitány, Tuchel: „A semmiből csinálnak botrányt”

A német szakember különösen azt sérelmezte, hogy szerinte az újságírók teljesen kiforgatták a szavait.

– Soha nem számítok rasszizmusra. Az öltöző a világ egyik legrasszizmusellenesebb helye. Önök a semmiből csinálnak hatalmas botrányt. Ez tökéletes példája annak, hogyan nem szabadna működnie a dolgoknak – folytatta az angol kapitány.

Tuchel később ismét hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem akarta megbántani a spanyolokat, és sportszerű, barátságos légkörre számít Madridban.

A vasárnapi mérkőzésnek nagy a jelentősége: a spanyol válogatott szeptemberben 3-2-re győzött a Wembley-ben , az angolok pedig Madridban visszavághatnak a vereségért, és Thomas Tuchel csapata a győzelemmel a csoport első helyén végezne.