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„Nem vagyunk rasszisták” – fakadt ki a spanyol kapitány, Tuchel: „A semmiből csinálnak botrányt”

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Komoly feszültség alakult ki a spanyol és az angol labdarúgó-válogatott vasárnapi Nemzetek Ligája-rangadója előtt. Luis de la Fuente, a spanyolok világbajnok szövetségi kapitánya határozottan visszautasította a rasszizmusra vonatkozó felvetéseket, és üzent angol kollégájának. Thomas Tuchel azonban felháborodott, amikor szembesítették De la Fuente szavaival, és a sajtót hibáztatta a mesterségesen gerjesztett konfliktusért.

Szalay Attila
2026. 11. 15. 11:59
„Nem vagyunk rasszisták” – fakadt ki a spanyol kapitány, Tuchel: „A semmiből csinálnak botrányt”
Thomas Tuchel kiakadt az újságírókra Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP

A német szakember különösen azt sérelmezte, hogy szerinte az újságírók teljesen kiforgatták a szavait.

– Soha nem számítok rasszizmusra. Az öltöző a világ egyik legrasszizmusellenesebb helye. Önök a semmiből csinálnak hatalmas botrányt. Ez tökéletes példája annak, hogyan nem szabadna működnie a dolgoknak – folytatta az angol kapitány.

Tuchel később ismét hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem akarta megbántani a spanyolokat, és sportszerű, barátságos légkörre számít Madridban.

A vasárnapi mérkőzésnek nagy a jelentősége: a spanyol válogatott szeptemberben 3-2-re győzött a Wembley-ben , az angolok pedig Madridban visszavághatnak a vereségért, és Thomas Tuchel csapata a győzelemmel a csoport első helyén végezne.

AngliaThomas TuchelSpanyolorszrágrasszizmusNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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