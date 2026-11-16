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A Fradi európai hősét bántóan elfelejették – Zachariassen magyar válogatott lehetne?

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Kristoffer Zachariassen karrierje legjobb időszakát éli a Ferencvárosban, három góllal és három gólpasszal az Európa-liga legeredményesebb labdarúgója. A norvég középpályás azonban hiába remekel, 2022 óta nem kapott meghívót hazája válogatottjába. A Dagbladet norvég szakírójával jártuk körbe, hogy a Fradi történetének már rekordtartó légiósa miért nem tudja meggyőzni Stale Solbakken szövetségi kapitányt, hogy Erling Haalandék mellett van a helye. Eközben Zachariassen neve már a magyar válogatottnál is felvetődhetett.

Szalay Attila
2026. 11. 16. 4:40
A Fradi európai hősét bántóan elfelejették – Zachariassen magyar válogatott lehetne?
Zachariassen a norvégoknak nem kell Fotó: PAL GOLLNER Forrás: NurPhoto

A Brann érdeklődése nem új keletű. Zachariassen maga is beszélt már arról, hogy gyerekkorában a bergeni klubnak szurkolt, és ha egyszer hazatérne Norvégiába, legszívesebben ott folytatná pályafutását.

A Fradi kulcsembere tavaly még a norvég válogatott akart lenni

A háromszoros norvég válogatott középpályás korábban nem titkolta, hogy szeretne még lehetőséget kapni Solbakkentől. Tavaly a norvég Toppfotball podcast adásában egyértelművé tette, hogy foglalkoztatja a nemzeti csapatba való visszatérés. Az elmúlt időszakban azonban nemcsak Zachariassen teljesítménye volt látványos, hanem az őt nélkülöző norvég válogatotté is.

Eddig senki sem vállalt szerepet több gólban az Európa-ligában, mint Zachariassen
Eddig senki sem vállalt szerepet több gólban az Európa-ligában, mint Zachariassen Fotó: Magyar Nemzet

Amikor 2022-ben még meghívót kapott, Norvégia hosszú ideje szenvedett. A két nagy sztár, Erling Haaland és Martin Ödegaard jelenléte ellenére lemaradt a csapat a katari világbajnokságról, majd a 2024-es Európa-bajnokságról is. A norvég sajtó különösen a Skócia elleni, 2023-as hazai Eb-selejtezős vereséget és az Ausztriá­tól 2024 őszén elszenvedett 5-1-es Nemzetek Ligája-vereséget emlegette a mélypontok között. A norvég szövetség azonban kitartott Solbakken mellett, ami utólag kifizetődött.

A fordulat 2024 végére kezdett körvonalazódni, amikor Norvégia a Nemzetek Ligája-csoportja élén zárt, majd a 2026-os vb-selejtezőkön mind a nyolc meccsét megnyerte, 37 gólt szerzett és mindössze ötöt kapott. A Solbakken-gárda az olasz válogatottat Oslóban 3-0-ra, idegenben pedig 4-1-re győzte le, így 1998 után először kijutott a világbajnokságra.

Világbajnoki hősök a riválisok, nem könnyű most bekerülni

Az idén nyári vb-n folytatódott a norvég futball feltámadása. Haalandék a csoportkörből továbbjutva az egyenes kieséses szakaszban Elefántcsontpartot is legyőzték, majd a nyolcaddöntőben jött az igazi szenzáció: Norvégia 2-1-re megverte Brazíliát, és története során először bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. Több mint kilencvenezren ünnepeltek Oslo utcáin, valóságos futball-láz indult el Norvégiában.

A történelmi menetelést végül Anglia állította meg, amely hosszabbítás után 2-1-re győzött a negyeddöntőben. A norvég válogatott azonban így is az egész világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta.

Nem lesz többet norvég válogatott?
Nem lesz többet norvég válogatott? Fotó: VEGARD WIVESTAD GRØTT

A sikerben természetesen nem csak a Manchester City és az Arsenal sztárjai, Haaland és Ödegaard játszottak főszerepet. Az elmúlt években olyan középpályások is a csapat meghatározó tagjaivá váltak, mint a Fulham játékosa, Sander Berge, a Benficát erősítő Fredrik Aursnes vagy a Bodö/Glimt középpályása, Patrick Berg. Egyre nehezebb helyet szerezni a keretben.

A vb óta ugyanakkor kissé visszaesett Norvégia teljesítménye. Az őszi Nemzetek Ligájában eddig két győzelemre három vereség jutott: Dánia ellen és legutóbb Wales ellen nyertek, a kettő között viszont sorrendben három vereséget szenvedtek el (kettőt Portugáliától, egyet Walestől).

Nem a minőségével van baj, de nem reális a visszatérése

Lapunk kérdésére a Dagbladet újságírója nem sok jóval biztatta a Ferencváros középpályását.

Kevés esélyt látok arra, hogy visszakerüljön a válogatottba. Stale Solbakken az elmúlt években csak kevés változtatást hajtott végre a kereteiben, és inkább a fiatalabb középpályásoknak szavazott bizalmat. Zachariassen rá­adásul néhány hónap múlva már 33 éves lesz

– jelentette ki Simensen.

A szakíró ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte a Fradi légiósa nagyjából egy szinten van több olyan középpályással, aki már tagja volt a norvég válogatott keretének, így nem arról van szó, hogy nem üti meg a szintet.

– Példaként Thelo Aasgaardot és Morten Thorsbyt említeném. Vagyis valószínűleg inkább a szövetségi kapitány preferenciái számítanak, mint a játékosok közötti minőségbeli különbség. Norvégiában több más középpályás is hasonló szintet képvisel, ezért rendkívül szoros és kiélezett a verseny – fogalmazott Simensen.

„Kis szerencsével sokkal több válogatott mérkőzése lehetne”

A novemberi keretben például az említett, Anderlechtben futballozó Aasgaard mellett a West Bromwich Albion játékosa, Felix Horn Myhre az angol másodosztályból kapott helyet a középpályások között. Zachariassen viszont hiába szállítja a gólokat és gólpasszokat az Európa-ligában, nem tud visszakerülni a nemzeti csapatba a Fradiból.

Simensen úgy véli, Zachariassen válogatottbeli pályafutásában az időzítés is meghatározó szerepet játszott, és akár jóval többször is szerepelhetett volna Norvégia színeiben.

– Az a benyomásom róla, hogy rendkívül szorgalmas játékos, kreatív és gólveszélyes. Nem gondolom, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagynák. Egy kis szerencsével sokkal több válogatott mérkőzése lehetett volna. Nagyon szoros a verseny közte és sok más játékos között ezen a poszton, de az időzítés nem volt szerencsés számára, mert akkor volt a keret tagja, amikor Norvégia még küszködött. Az elmúlt két évben viszont nagyon jól szerepelt a válogatott, ezért kívülről rendkívül nehézzé vált bekerülni a csapatba – magyarázta.

Úton a harmadik gyerek, teljes az élete Magyarországon

Eközben Zachariassent a Ferencvárosnál megbecsülik, egy közelmúltbeli szavazáson a szurkolók őt választották meg a klubtörténet legjobb légiósának, megelőzve az 1995-ös BL-csapat csatárát, Zoran Kunticsot. Mindez nem ok nélküli: ma már ő a klubtörténet legtöbb meccsen pályára lépő (242) és a legtöbb gólt szerző (56) légiósa egyaránt.

Zachariassen a Fradi történetének legeredményesebb légiósa a számok alapján
Zachariassen a Fradi történetének legeredményesebb légiósa a számok alapján Fotó: Magyar Nemzet

A mostani legnagyobb öröme mégsem a futballhoz köthető: a felesége a harmadik közös gyermeküket várja. Könnyen lehet, hogy norvég válogatott többet nem lesz, de Magyarországon így is teljes lehet az élete.

Kristoffer Zachariassen honosítása téma az MLSZ-nél?

Mivel Zachariassen háromszor ugyan pályára lépett a norvég felnőttválogatottban, de egyik sem volt tétmérkőzés, elviekben még elérhető lehet más nemzetek számára is. Ahhoz, hogy Marco Rossi számíthasson rá, először természetesen magyar állampolgárságot kellene kapnia, ám Zachariassen esetében ezt követően egyből elérhetővé válhatna a magyar válogatott, mert már megszakítás nélkül több mint öt éve Magyarországon futballozik. Kocsmár-Tóth István sportújságíró információja szerint az MLSZ-nél is egyre komolyabban játszanak Zachariassen honosításának gondolatával. A papírmunka a novemberi Nemzetek Ligája-meccsekre nem állt készen, tavasszal viszont akár realitássá is válhat a meghívása, amihez azonban előbb az állampolgársági eljárást kellene lefolytatni.

 

Kristoffer ZachariassenFradimagyar labdarúgó–válogatottMLSZNorvégiaSzóljon hozzá!

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