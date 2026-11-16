A Fradi európai hősét bántóan elfelejették – Zachariassen magyar válogatott lehetne?

A Brann érdeklődése nem új keletű. Zachariassen maga is beszélt már arról, hogy gyerekkorában a bergeni klubnak szurkolt, és ha egyszer hazatérne Norvégiába, legszívesebben ott folytatná pályafutását.

A Fradi kulcsembere tavaly még a norvég válogatott akart lenni

A háromszoros norvég válogatott középpályás korábban nem titkolta, hogy szeretne még lehetőséget kapni Solbakkentől. Tavaly a norvég Toppfotball podcast adásában egyértelművé tette, hogy foglalkoztatja a nemzeti csapatba való visszatérés. Az elmúlt időszakban azonban nemcsak Zachariassen teljesítménye volt látványos, hanem az őt nélkülöző norvég válogatotté is.

Eddig senki sem vállalt szerepet több gólban az Európa-ligában, mint Zachariassen Fotó: Magyar Nemzet

Amikor 2022-ben még meghívót kapott, Norvégia hosszú ideje szenvedett. A két nagy sztár, Erling Haaland és Martin Ödegaard jelenléte ellenére lemaradt a csapat a katari világbajnokságról, majd a 2024-es Európa-bajnokságról is. A norvég sajtó különösen a Skócia elleni, 2023-as hazai Eb-selejtezős vereséget és az Ausztriá­tól 2024 őszén elszenvedett 5-1-es Nemzetek Ligája-vereséget emlegette a mélypontok között. A norvég szövetség azonban kitartott Solbakken mellett, ami utólag kifizetődött.

A fordulat 2024 végére kezdett körvonalazódni, amikor Norvégia a Nemzetek Ligája-csoportja élén zárt, majd a 2026-os vb-selejtezőkön mind a nyolc meccsét megnyerte, 37 gólt szerzett és mindössze ötöt kapott. A Solbakken-gárda az olasz válogatottat Oslóban 3-0-ra, idegenben pedig 4-1-re győzte le, így 1998 után először kijutott a világbajnokságra.

Világbajnoki hősök a riválisok, nem könnyű most bekerülni

Az idén nyári vb-n folytatódott a norvég futball feltámadása. Haalandék a csoportkörből továbbjutva az egyenes kieséses szakaszban Elefántcsontpartot is legyőzték, majd a nyolcaddöntőben jött az igazi szenzáció: Norvégia 2-1-re megverte Brazíliát, és története során először bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. Több mint kilencvenezren ünnepeltek Oslo utcáin, valóságos futball-láz indult el Norvégiában.