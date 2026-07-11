Erling Haalandlabdarúgó-vb 2026Kovács Péter labdarúgóNorvégiaMartin Ödegaard

Norvégia korábbi magyar gólkirálya otthagyta a futballt, hogy tanár lehessen

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Lassan huszonöt éve Norvégiában él a tizenegyszeres magyar válogatott labdarúgó, Kovács Péter. Kiprich József után a 198 centis, vörös hajú csatár volt az első magyar gólkirály külföldön, 2012-ben. Egy évre rá norvég bajnok is volt, majd egy bizonyos Martin Ödegaard lett a csapattársa. Róla, Erling Haalandról, a vikingevezésről és a Brazíliát kiejtő norvég válogatottról is beszélgettünk Kovács Péterrel az Anglia elleni világbajnoki negyeddöntő előtt.

Szalay Attila
2026. 07. 11. 6:35
Ödegaardról, Haalandról, a vikingevezésről és a vb-n Brazíliát kiejtő norvég válogatottról is beszélgettünk Kovács Péterrel
Ödegaardról, Haalandról, a vikingevezésről és a vb-n Brazíliát kiejtő norvég válogatottról is beszélgettünk Kovács Péterrel Forrás: godset.no
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– A vb-n már hét gólnál járó Erling Haaland is ilyen közvetlen?
– Őt személyesen nem ismerem, mert 2017-ben pont akkor tűnt fel a Moldéban, amikor én befejeztem a futballt, de azt hallom róla, hogy teljesen hétköznapi srác. Rengeteg pénze van, már most felfoghatatlanul gazdag, ám ez nem érződik rajta, nincsenek sztárallűrjei, és odáig van a hazájáért.

– Mekkora meglepetés volt Norvégiában, hogy Brazília kiejtésével történelmet írva már a negyeddöntőig jutott a csapat a vb-n?
– Nehéz megmondani, mert a selejtezőket nyolcból nyolc győzelemmel zárták, ami után megnövekedtek az elvárások. A vb előtt az emberek a csoportból való továbbjutást kötelezőnek tartották, a kieséses szakasz persze már más. Elefántcsontpart és Brazília legyőzése után most az angolok elleni lesz a legnehezebb erőpróba. Norvégiában imádják a Premier League-et, emiatt még nagyobb presztízse van az Anglia elleni meccsnek.

A norvég kapitány nem a népszerűséget hajszolja

– Még a csoportban Franciaország 4-1-re győzött Norvégia ellen, igaz, addigra a továbbjutás eldőlt. Tartalékosan állt fel a csapat, Haaland és Ödegaard is pihenőt kapott. Norvégiában mit szóltak a szövetségi kapitány döntéséhez?
– Ez volt az egyetlen eset a vb alatt, ami miatt kritizálták Stale Solbakkent, sokan nem értették, hogy miért kellett lecserélni gyakorlatilag a teljes kezdőt a franciák ellen. Ugyanakkor a továbbjutás már biztos volt, és fontosabbnak tartotta, hogy minél több játékos megkapja a vb-élményt. 

Ennek köszönhetően a huszonhat fős norvég keretből huszonöten pályára léptek már a világbajnokságon, egyedül a harmadik számú kapus nem játszott. Szerintem ez kivételes. 

Erősítette a csapategységet, és utólag látszik, a vereség sem törte meg a lendületet.

– Norvégia legutóbb huszonhat éve járt Európa-bajnokságon és huszonnyolc éve vb-n. Miben hozott áttörést Solbakken, aki 2020 óta irányítja a válogatottat?
– Norvégia arról híres, hogy itt mindenkit boldoggá akarnak tenni. Na, ő nem ilyen, nem érdekli, hogy szeretik-e vagy sem, csak az eredmények foglalkoztatják. Ha úgy látja, hogy egy döntés szükségszerű, akkor meghozza, nem nézi, hogy népszerű lesz-e. Talán a korábbi tizenöt-húsz évben túl sokat mérlegeltek az elődei, ő viszont ebben más. Brazília ellen a félidőben lecserélte az egyik legrutinosabb játékost, Alexander Sörlothot és az előtte Elefántcsontpart ellen gyönyörű gólt lövő Antonio Nusát; beküldött a helyükre két más típusú szélsőt, mert erre volt szükség. Nem a neveket nézi, és bejönnek a húzásai.

Gólkirály volt, de ma már tanár Norvégiában

– A felesége, Melissa Wiik 63-szoros norvég válogatott labdarúgó volt, és lassan már huszonöt éve Norvégia az otthona. Úgy éli meg a vb-meccseiket, mintha a magyarok játszanának?
– Mivel Magyarország nem jutott ki a vb-re, természetes, hogy a norvégoknak szurkolok. Ugyanúgy-e? Jó kérdés. Mindig is magyar voltam és magyar leszek, de ennyi idő alatt sok mindent átvettem a norvég gondolkodásmódból. 

Számomra az identitás nem vagy-vagy kérdés: magyar és valamennyire már norvég is vagyok.

– Anglia ellen mit tippel a norvégoknak?
– Fifti-fifti. Nemrég hívták a feleségemet is a norvég médiából, hogy mit gondol, és egyetértek vele abban, hogy Harry Kane és Haaland teljesítménye meghatározó lesz. A világ legjobb középcsatárai.

– Amikor néhány éve legutóbb beszéltünk, tanárnak készült Norvégiában.
– Azóta elvégeztem az egyetemen a mesterképzést is, jelenleg testnevelés–német–angol szakos tanár vagyok a lakhelyünktől, Tönsbergtől nagyjából egyórányi autóútra egy középiskolában. Nagyon bevált nekünk a tanítás, hiszen Melissa is tanár. Szép szakma, tovább is képzem magam, a történelmet is felveszem.

– Feltételezem, korábbi norvég gólkirályként lenne lehetősége a futballban is. Nem hiányzik?
– Elvinné a hétvégéinket. A lányaink most négy- és hatévesek, a nagyobb most kezdi majd az iskolát. A tanítás a legjobb módja, hogy a lehető legtöbb időt töltsük velük, a mi életünkben most ez a legfontosabb.

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