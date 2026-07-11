Norvégia korábbi magyar gólkirálya otthagyta a futballt, hogy tanár lehessen

– A vb-n már hét gólnál járó Erling Haaland is ilyen közvetlen?

– Őt személyesen nem ismerem, mert 2017-ben pont akkor tűnt fel a Moldéban, amikor én befejeztem a futballt, de azt hallom róla, hogy teljesen hétköznapi srác. Rengeteg pénze van, már most felfoghatatlanul gazdag, ám ez nem érződik rajta, nincsenek sztárallűrjei, és odáig van a hazájáért.

– Mekkora meglepetés volt Norvégiában, hogy Brazília kiejtésével történelmet írva már a negyeddöntőig jutott a csapat a vb-n?

– Nehéz megmondani, mert a selejtezőket nyolcból nyolc győzelemmel zárták, ami után megnövekedtek az elvárások. A vb előtt az emberek a csoportból való továbbjutást kötelezőnek tartották, a kieséses szakasz persze már más. Elefántcsontpart és Brazília legyőzése után most az angolok elleni lesz a legnehezebb erőpróba. Norvégiában imádják a Premier League-et, emiatt még nagyobb presztízse van az Anglia elleni meccsnek.

A norvég kapitány nem a népszerűséget hajszolja

– Még a csoportban Franciaország 4-1-re győzött Norvégia ellen, igaz, addigra a továbbjutás eldőlt. Tartalékosan állt fel a csapat, Haaland és Ödegaard is pihenőt kapott. Norvégiában mit szóltak a szövetségi kapitány döntéséhez?

– Ez volt az egyetlen eset a vb alatt, ami miatt kritizálták Stale Solbakkent, sokan nem értették, hogy miért kellett lecserélni gyakorlatilag a teljes kezdőt a franciák ellen. Ugyanakkor a továbbjutás már biztos volt, és fontosabbnak tartotta, hogy minél több játékos megkapja a vb-élményt.

Ennek köszönhetően a huszonhat fős norvég keretből huszonöten pályára léptek már a világbajnokságon, egyedül a harmadik számú kapus nem játszott. Szerintem ez kivételes.

Erősítette a csapategységet, és utólag látszik, a vereség sem törte meg a lendületet.