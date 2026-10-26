Lakájjelenet

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Orbán Viktor lehet az ENSZ főtitkára?

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Akad nemzetben gondolkodó baloldali magyar politikus is. Thürmer Gyula megszólalásaira például mindig érdemes odafigyelni.

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Pilhál György
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2026. 10. 26. 5:30
Fotó: Észak-Magyarország / Vajda János
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thürmer gyulaursula von der leyeneu

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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