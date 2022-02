Eltérő ügyvédi érdekek

Bárándy Péter büntetőjogász, volt igazságügy-miniszterrel és Szűcs Andrea válóperes ügyvéddel versengve nyerte el a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetői tisztségét Réti László. A gazdasági jog szakértője, a Réti, Antall és Madl Landwell nemzetközi ügyvédi iroda tagja erőteljesebb érdekvédelmet szeretne a fővárosban. Mint lapunknak a választás után elmondta: először meg kell ismerni az érdekeket, a harmónia csak ezután teremthető meg. A több mint ötezer tagot számláló budapesti ügyvédség erősen rétegezett: az egyszemélyes irodáktól a nagy nemzetközi irodákig többféle forma megtalálható, s mindegyik más-más segítséget kíván.

Réti László fontosnak tartja, hogy a budapesti testület – a Magyar Ügyvédi Kamara vezetésével – kapcsolatba lépjen más hivatásrendek érdekvédelmi szervezeteivel, mindenekelőtt a közjegyzőkkel. Mint mondta: sok az érdekazonosság közöttük. Az elnök szerint a civil együttműködés fontos résztvevői lehetnek például az adó- és a könyvvizsgálói kamara testületei, valamint a mérnökök és az orvosok szervezetei is.

Az új elnök szakmai berkekben eddig is ismert volt. S nemcsak a gazdasági jog szakértőjeként, hanem amiatt is, mert tagja a Népszabadság felügyelőbizottságának, az ügyvédi irodában pedig kollégája Antall József volt miniszterelnök fia, Antall György is. Réti Kulcsár Kálmán volt igazságügy-miniszter veje. Az akadémikus a Grósz-kormány idején, közvetlenül a rendszerváltozás előtt vezette az igazságügyi tárcát. Nevéhez fűződik a halálbüntetés eltörlésének kezdeményezése és az alkotmány jelenleg hatályos szövegének kidolgozása.