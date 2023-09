Erős és ütőképes önkormányzatokra van szükség

Nagy Bálint fontosnak nevezte a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelését, legyen szó közúti, vagy kötött pályás közlekedésről. Megjegyezte, hogy azok a közlekedési fejlesztések, amelyek összekötik a településeket, egyúttal a közösségeket is összekötik, megerősítik. Az államtitkár kitért arra is, hogy az idei évben teljessé vált a balatoni bringakör, a korábban megépített szakaszaiból több mint száz kilométer megújult, továbbá megépült a Balatont Budapesttel összekötő kerékpárút és hamarosan elkészül a tokaji kerékpárút is.

Az eseményen átadták az év polgármestere, az év alpolgármestere, valamint az év jegyzője díjakat. Az országos internetes szavazás alapján idén az év polgármestere elismerést Szepesi Tibor (Karcag) kapta, az év alpolgármestere Hegedűs Ágota (Cegléd) lett, az év jegyzője díjat pedig Szalai Tibor (Budapest II.) kapta.

Borítókép: A Városi polgármesterek randevúja elnevezésű rendezvény Zalaegerszegen (Fotó: Facebook/Vigh László)