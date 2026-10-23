Áder János, Magyar Péter és Toroczkai László is beszédet mond október 23-án – Mutatjuk az ünnepi programokat

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Pénteken országszerte megemlékezéseket tartanak az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulója alkalmából. Budapesten a Fidesz a Bem József téren rendezi meg ünnepségét, ahol Áder János volt köztársasági elnök, Bóka János frakcióvezető és Schmidt Mária történész mond beszédet. A Mi Hazánk Mozgalom a Corvin közben emlékezik. A központi állami ünnepséget a Kossuth téren tartják, ahol Magyar Péter miniszterelnök is felszólal.

Pámer Dávid
2026. 10. 23. 5:35
Országszerte lesznek megemlékezések. Fotó: Fortepan / Klausz Ádám

Toroczkai László a Corvin közben emlékezik

A Mi Hazánk Mozgalom október 23-án 15 órától a Corvin közben tartja megemlékezését, ahol Toroczkai László pártelnök mond beszédet. Az ünnepségen Sinkovits-Vitay András, Sinkovits Imre színművész fia szavalja el Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét. 

A választásnak történelmi jelentősége van, hiszen édesapja 1956. október 23-án a forradalmi tömeg előtt mondta el a verset. A rendezvényen a nemrég elhunyt Pongrátz András emlékére hagyományőrző ágyútüzet is terveznek.

 A Mi Hazánk az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulója mellett a 2006-os őszi események huszadik évfordulójáról is megemlékezik. Toroczkai László pártja ugyancsak távol marad a parlamenti ünnepi emléküléstől. A pártelnök döntését többek között az államfő személyével, valamint a meghívott európai politikusokkal kapcsolatos kifogásaival indokolta.

A Demokratikus Koalíció az Ötvenhatosok terén tart ünnepséget

A Demokratikus Koalíció pénteken 11 órakor az Ötvenhatosok terén emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A párt a megemlékezést összekapcsolja fennállásának tizenötödik évfordulójával. A résztvevők az 1956-os emlékműtől közösen sétálnak át a Benczúr Hotelbe, ahol a DK születésnapja alkalmából fogadást rendeznek. A programban közös koccintás és születésnapi torta is szerepel.

A fővárosban is külön programokkal emlékeznek

A Fővárosi Önkormányzat szintén rendezvényekkel készül az évfordulóra. A Városháza park október 23. és 25. között esténként ideiglenesen Csizma térré alakul, ahol az 1956-os forradalom egyik emblematikus eseményét, a Sztálin-szobor ledöntését idézik fel. 

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön arról beszélt, hogy a rendezvénnyel a forradalom felszabadító élményét szeretnék megidézni. A szobor ledöntése 1956. október 23-án este a kommunista diktatúrával szembeni ellenállás egyik jelképévé vált.

 A hetvenedik évforduló alkalmából a főváros több pontján is tartanak megemlékezéseket, koszorúzásokat és kulturális programokat, így a pénteki ünnepségek Budapest közlekedését is érintik.

Hatalmas nemzeti zászlóval vonulnak a fővárosban

A nemzeti ünnep alkalmából zászlós felvonulást is szerveznek Budapesten. Az 56 Lángja Alapítvány által meghirdetett rendezvény résztvevői pénteken 10 órakor gyülekeznek a Műegyetem előtt, ahonnan 11 óra 30 perckor indulnak el a Bem József tér felé. A szervezők egy 1848 méter hosszú nemzeti zászlóval készülnek, amelyhez a menet utolsó szakaszán egy hatalmas székely zászló is csatlakozik. A felvonulás a budai Duna-parton, a Gellért-hegy alatt halad végig. A zászlómenet mottója: No war, no gender, no migration – Isten, haza, család. Az eseményt Szilágyi Ákos szervezi.



 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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