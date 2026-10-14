Hirtelen akkora lett a baj, hogy Magyar Péternek is meg kellett szólalnia

A találgatásokhoz Szabó Bálint is hozzászólt, aki ennél is tovább ment, és már miniszterelnök-cseréről írt. Az ITT AZ IDŐ Mozgalom és Egyesület elnöke szerint „Péter Magyar körül fogy a levegő”, majd azt állította: „Felkészül az utód.” Szabó Bálint lehetséges utódként Kapitány István, Vitézy Dávid és Ruff Bálint nevét is megemlítette. Ismert: a választási kampányban rendszeresen előkerült az a hír, amely szerint nem Magyar Péter, hanem Kapitány István lesz az új miniszterelnök, ha a Tisza megnyeri a választásokat.