Hirtelen akkora lett a baj, hogy Magyar Péternek is meg kellett szólalnia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A miniszterelnök szerint a HVG olyan értesülést közölt, amelyet korábban már cáfoltak. Magyar Péter és Kapitány István lemondását is felvetette a lap, miközben a gazdasági és energetikai tárcánál az elmúlt napokban már egy államtitkár távozott.

Gábor Márton
2026. 10. 14. 17:28
Szemtől szembe Fotó: Hatlaczki Balázs

Újabb találgatások indultak a kormányon belüli viszonyokról

Az államtitkár távozását követően kapott új lendületet a Kapitány István esetleges lemondásáról szóló találgatás. Ezek már annyira felerősődtek, hogy végül magának a miniszterelnöknek is meg kellett szólalnia. A kormányon belüli esetleges feszültségekről korábban Deák Dániel is beszámolt. Állítása szerint Magyar Péter és Kapitány István között már a kihelyezett kormányülésen vita alakult ki. A feltételezett nézeteltérések között a gazdasági és költségvetési kabinet vezetésének kérdését, az akkumulátoripar megítélését, az adópolitikát, valamint a rezsicsökkentés jövőjét is említette.

A találgatásokhoz Szabó Bálint is hozzászólt, aki ennél is tovább ment, és már miniszterelnök-cseréről írt. Az ITT AZ IDŐ Mozgalom és Egyesület elnöke szerint „Péter Magyar körül fogy a levegő”, majd azt állította: „Felkészül az utód.” Szabó Bálint lehetséges utódként Kapitány István, Vitézy Dávid és Ruff Bálint nevét is megemlítette. Ismert: a választási kampányban rendszeresen előkerült az a hír, amely szerint nem Magyar Péter, hanem Kapitány István lesz az új miniszterelnök, ha a Tisza megnyeri a választásokat. 

Borítókép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

vitézy dávidkapitány istvánszabó bálintminiszterelnökMagyar Péter

Komment

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czirják Imre
idezojelekkapitány istván

Olyan lavinát indított el Kapitány István, amely őt sodorhatja el

Czirják Imre avatarja

A valóságtól elrugaszkodott feltételezés, hogy nem ő, hanem a miniszterelnök fog menni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu