Hirtelen akkora lett a baj, hogy Magyar Péternek is meg kellett szólalnia

Újabb találgatások indultak a kormányon belüli viszonyokról
Az államtitkár távozását követően kapott új lendületet a Kapitány István esetleges lemondásáról szóló találgatás. Ezek már annyira felerősődtek, hogy végül magának a miniszterelnöknek is meg kellett szólalnia. A kormányon belüli esetleges feszültségekről korábban Deák Dániel is beszámolt. Állítása szerint Magyar Péter és Kapitány István között már a kihelyezett kormányülésen vita alakult ki. A feltételezett nézeteltérések között a gazdasági és költségvetési kabinet vezetésének kérdését, az akkumulátoripar megítélését, az adópolitikát, valamint a rezsicsökkentés jövőjét is említette.