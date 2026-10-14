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Belső fúrás vagy hatalmi harc? Egyre több a kérdőjel a tiszás államtitkár váratlan lemondása körül

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Egyre több jel utal arra, hogy komoly belső konfliktusok feszítik a Tisza-kormányt. Tótth András energetikai államtitkár váratlan lemondását Vitézy Dávid helyettesének nyilvános bírálata előzte meg, értesülések szerint Magyar Péter és Kapitány István között is éles ellentétek alakultak ki. A viták hátterében hatalmi rivalizálás, az akkumulátoripar megítélése és gazdaságpolitikai nézetkülönbségek állhatnak. Közben az sem tisztázott, ki veszi át a távozó államtitkár nemrég jelentősen kibővített energetikai jogosítványait.

Kárpáti András
2026. 10. 14. 9:21
Komoly konfliktus feszül Kapitány István (képünkön) és Magyar Péter között Fotó: Hatlaczki Balázs

Az államtitkár személyét nem nevezte meg, a konferencia nyilvános programjából azonban kiderül, hogy Tótth András tartotta volna a november 4-i rendezvény nyitóelőadását, méghozzá a magyar akkumulátoripar gazdasági szerepéről. Vagyis a Tisza-kormány energetikai államtitkára a konferencia egyik kiemelt felszólalójaként szerepelt a programban. A rendezvényen a tervek szerint több kínai akkumulátorgyártó vállalat, köztük a CATL vezetői is részt vesznek. 

Gyorsan jött fordulat

Tárkányi bejegyzése rövidesen váratlan kiegészítést kapott. „UPDATE: a bejegyzésem élesítése után percekkel arról kaptam tájékoztatást, hogy az államtitkár lemondott!” – írta.

A történet különös időrendje több kérdést is felvet. Vajon Tótth lemondása már korábban eldőlt, és Tárkányi csupán utólag értesült róla? Vagy a debreceni konferencia körüli nézeteltérés egy szélesebb kormányzati konfliktus felszínre kerülése volt?

Azt egyelőre nem tudni, hogy az államtitkár pontosan mikor nyújtotta be lemondását. Márpedig ez döntő körülmény: Tárkányi bejegyzésének időpontja önmagában nem bizonyítja, hogy a nyilvános bírálat szerepet játszott a távozásban. Tótth neve egyébként jelenleg is megtalálható a neve a konferencia programjában.

Néhány hete még kibővítették a jogköreit

A történetnek van egy másik, legalább ennyire érdekes szála is. Tótth András ugyanis nem pusztán egy volt a kormány államtitkárai közül: az elmúlt hónapokban jelentős energetikai döntési jogkörök kerültek hozzá.

A Magyar Nemzet korábban részletesen beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az MVM és a Paks II. beruházás állami projektcége feletti tulajdonosi jogok gyakorlását is Tótth Andrásra ruházta át. Ráadásul Tótth július végén az MVM igazgatóságának elnöke lett, miután az újonnan kinevezett Bertalan Zsolt mindössze néhány hét után átadta neki ezt a tisztséget, miközben vezérigazgató maradt.

Ezzel sajátos hatalmi koncentráció alakult ki: Tótth egyszerre vett részt az energetikai szabályozás irányításában, az állami tulajdonosi jogok gyakorlásában és az ország egyik legfontosabb energetikai vállalatának vezetésében.

Lapunk már akkor felvetette, hogy a hatáskörök átrendezése mögött akár Kapitány István energetikai ügyektől való részleges hátralépése is meghúzódhat. Most azonban új helyzet állt elő. Az a politikus távozott, akire néhány héttel korábban még jelentős feladatokat és jogosítványokat bíztak. Ez különösen indokolttá teszi a kérdést: mi változott meg ilyen rövid idő alatt a kormány energetikai vezetésében?

Arra egyelőre nincs nyilvános magyarázat, hogy Tótth távozása milyen következményekkel jár az MVM-nél betöltött tisztségére, illetve az általa gyakorolt tulajdonosi jogokra nézve. Az államtitkári megbízatás megszűnése önmagában nem jelenti automatikusan valamennyi más pozíciójának elvesztését.

„A forradalom végül felfalja saját gyermekeit”

A történtek politikai értelmezésére Takács Péter fideszes honatya vállalkozott, aki Facebook-oldalán már a Tiszán belüli rivalizálás lehetőségét vetette fel. „HOPPÁ! Fúrják egymást: Vitézy helyettese, az ex RTL-es Tárkányi Zsolt is szerepet játszhatott az energetikai államtitkár lemondásában!” – írta. Saját bejegyzéséhez pedig a következő megjegyzést fűzte: „A forradalom végül felfalja saját gyermekeit.”

A Tisza-kormányon belüli konfliktusokról számolt be Deák Dániel is, aki értesüléseire hivatkozva azt állította a közösségi oldalán, hogy Magyar Péter és Kapitány István között már a kihelyezett kormányülésen komoly vita alakult ki. Ennek hátterében szerinte három törésvonal húzódik: Kapitány sérelmezi, hogy nem ő vezeti a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet, nézeteltérések vannak az akkumulátoripar megítélésében, valamint az adóemelések és a rezsicsökkentés jövője körül is. Deák szerint Tótth András távozása és Tárkányi Zsolt nyilvános bírálata alátámaszthatja korábbi értesüléseit. Azt is állította, hogy a következő hetekben újabb államtitkár mondhat le, ezúttal a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumból.

A történtek számos kérdést vetnek fel: milyen szerepet játszhatott a belső konfliktus Tótth távozásában, és miért a nyilvánosság előtt zajlott az államtitkárok közötti üzengetés? Egyelőre az sem tudni, ki veszi át Tótth nemrég jelentősen kibővített jogosítványait, köztük az MVM és a Paks II. projektcége feletti tulajdonosi jogok gyakorlását. 

tótth andrásmvmvitézy dávidMagyar PéterSzóljon hozzá!

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