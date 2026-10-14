Belső fúrás vagy hatalmi harc? Egyre több a kérdőjel a tiszás államtitkár váratlan lemondása körül

Az államtitkár személyét nem nevezte meg, a konferencia nyilvános programjából azonban kiderül, hogy Tótth András tartotta volna a november 4-i rendezvény nyitóelőadását, méghozzá a magyar akkumulátoripar gazdasági szerepéről. Vagyis a Tisza-kormány energetikai államtitkára a konferencia egyik kiemelt felszólalójaként szerepelt a programban. A rendezvényen a tervek szerint több kínai akkumulátorgyártó vállalat, köztük a CATL vezetői is részt vesznek.

Gyorsan jött fordulat

Tárkányi bejegyzése rövidesen váratlan kiegészítést kapott. „UPDATE: a bejegyzésem élesítése után percekkel arról kaptam tájékoztatást, hogy az államtitkár lemondott!” – írta.

A történet különös időrendje több kérdést is felvet. Vajon Tótth lemondása már korábban eldőlt, és Tárkányi csupán utólag értesült róla? Vagy a debreceni konferencia körüli nézeteltérés egy szélesebb kormányzati konfliktus felszínre kerülése volt?

Azt egyelőre nem tudni, hogy az államtitkár pontosan mikor nyújtotta be lemondását. Márpedig ez döntő körülmény: Tárkányi bejegyzésének időpontja önmagában nem bizonyítja, hogy a nyilvános bírálat szerepet játszott a távozásban. Tótth neve egyébként jelenleg is megtalálható a neve a konferencia programjában.

Néhány hete még kibővítették a jogköreit

A történetnek van egy másik, legalább ennyire érdekes szála is. Tótth András ugyanis nem pusztán egy volt a kormány államtitkárai közül: az elmúlt hónapokban jelentős energetikai döntési jogkörök kerültek hozzá.

A Magyar Nemzet korábban részletesen beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az MVM és a Paks II. beruházás állami projektcége feletti tulajdonosi jogok gyakorlását is Tótth Andrásra ruházta át. Ráadásul Tótth július végén az MVM igazgatóságának elnöke lett, miután az újonnan kinevezett Bertalan Zsolt mindössze néhány hét után átadta neki ezt a tisztséget, miközben vezérigazgató maradt.