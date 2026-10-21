Havasi Bertalan: Előre sajnáljuk, akiknek Magyar Péter hadoválását kell hallgatniuk október 23-án
Élesen reagált a Fidesz arra, hogy Magyar Péter méltatlannak nevezte az 1956-os forradalom parlamenti emlékülésétől távol maradó ellenzéki képviselőket. Havasi Bertalan szerint a kormányfő ismét összevissza fog beszélni, ahogyan Emmanuel Macron francia elnök meghívásával kapcsolatban is tette. Az ellenzéki párt sajtófőnöke közölte: A Fidesz a Bem téren tartja megemlékezését, ahová mindenkit szeretettel várnak.
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