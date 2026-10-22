Még mindig nem kapott fizetést Havasi Bertalan, váratlan helyről segítenek a Miniszterelnökségnek

A felmentési időre járó pénz olyan illetménynek minősül, amelyet a kormányzati szolgálati jogviszony szabályai alapján havonta, a tárgyhót követő hónap elején kellene folyósítani. Havasi közölte, a Miniszterelnökség korábban nem vitatta sem a kifizetés jogalapját, sem az összegét, ezért számára különösen érthetetlen, hogy az utalások később magyarázat nélkül elmaradtak.

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy az ügyben egyszerre több jogi úton is lépéseket tettek. Répássy Róbert ügyvéd képviseletével a közigazgatási jogi eljárást a Közszolgálati Döntőbizottság előtt indították meg. Havasi elmondása szerint ennek az eljárásnak kell megelőznie az esetleges közigazgatási pert.