Hont András lett az Index vezérigazgatója, Magyar Péter a portál bojkottjára szólította fel híveit

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Ziegler Gábor távozását követően átalakítja vezetési és működési struktúráját az Indamedia Csoport. A változások az Indexet is érintik: Starcz Ákos távozik a portál vezérigazgatói posztjáról, helyét Hont András veszi át. Közben új operatív vezérigazgató-helyettes érkezik a cégcsoporthoz, és az informatikai terület irányítása is új kézbe kerül.

Gábor Márton
2026. 10. 08. 15:56

Az Indamedia szerint az átalakítások célja, hogy a cégcsoport összehangoltabban és erősebb üzleti fókusz mellett működjön, miközben tovább erősítik a portfólióba tartozó márkák piaci pozícióját. 

Magyar Péter: Oszd meg, kommenteld, lájkold és ne olvass indexes propagandát!

A miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a változást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán: 

Összenő ami... 

– Micsoda egymásra találás: az ötszázmillió forint közpénzzel kitömött propagandista, H. András lett a milliárdnyi közpénzzel kitömött propagandalap, az Index vezetője, Orbán személyes utasítása alapján – kommentálta a hírt a miniszterelnök. 

Hozzászólásában arra szólította fel híveit, hogy ne olvassák a portált. – Oszd meg, kommenteld, lájkold és ne olvass indexes propagandát! – írta. 

Borítókép: Hont András (Fotó: Facebook/Hont András)

hont andrásindexindamedia csoportSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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