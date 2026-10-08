Hont András lett az Index vezérigazgatója, Magyar Péter a portál bojkottjára szólította fel híveit

Az Indamedia szerint az átalakítások célja, hogy a cégcsoport összehangoltabban és erősebb üzleti fókusz mellett működjön, miközben tovább erősítik a portfólióba tartozó márkák piaci pozícióját.

Magyar Péter: Oszd meg, kommenteld, lájkold és ne olvass indexes propagandát!

A miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a változást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán:

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– Micsoda egymásra találás: az ötszázmillió forint közpénzzel kitömött propagandista, H. András lett a milliárdnyi közpénzzel kitömött propagandalap, az Index vezetője, Orbán személyes utasítása alapján – kommentálta a hírt a miniszterelnök.

Hozzászólásában arra szólította fel híveit, hogy ne olvassák a portált. – Oszd meg, kommenteld, lájkold és ne olvass indexes propagandát! – írta.