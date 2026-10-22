Informatikai kockázat miatt leállítottak több kormányzati oldalt
Több kormányzati oldal működését is leállították az éjszaka folyamán, mert egy több országot érintő kritikus informatikai biztonsági kockázat merült fel.
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