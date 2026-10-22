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A helyettes államtitkár élettársától bérel lakást a Tisza pécsi képviselője, a számlát az adófizetők állják

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A parlamenti képviselő lakására havonta több mint négyszázezer forintot fizet az Országgyűlés Hivatala. A bérbeadó egy olyan menedzser, akinek élettársa a Tisza-kormány helyettes államtitkára. A szerződés a ciklus végéig csaknem húszmillió forintos kiadást jelenthet.

Gábor Márton
2026. 10. 22. 8:38
Dr. Kovács Áron - TISZA

Közel húszmillió forintról van szó

A konstrukció önmagában nem feltétlenül jelenti jogsértés vagy összeférhetetlenség fennállását: a képviselői lakásbérlésnek megvannak a törvényben rögzített feltételei, és az ingatlan bérbeadása sem tiltott attól, hogy a tulajdonos valamely kormányzati tisztségviselő hozzátartozója vagy élettársa.

A kérdés inkább az, hogy mi alapján választották ki az ingatlant, hogyan állapították meg a bérleti díjat, történt-e összehasonlító piaci vizsgálat, illetve ki hagyta jóvá a szerződést. Különösen azért lehet érdekes ez, mert a szerződés teljes időtartama alatt több tízmillió forintnyi közpénz kerülhet a bérbeadóhoz. 

Meczner Vera közösségi oldalán gratulált párjának, Bart Istvánnak a kormányzati kinevezéséhez. Forrás: Facebook/Meczner Vera

Bart István egyre fontosabb szereplő

Bart István személye azért is figyelemre méltó, mert a kormányváltást követően a Tisza-kormány energetikai politikájának egyik meghatározó szereplőjévé vált. Korábban dolgozott az SZDSZ által felügyelt Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, később az Európai Bizottság klímapolitikai főigazgatóságán és az Environmental Defense Fundnál is megfordult, majd az Energiaklub elnökségi tagja volt. Az elmúlt hónapokban több alkalommal is megszólalt energetikai és demográfiai kérdésekben. Egyebek mellett bírálta az Orbán-kormány vidékfejlesztési politikáját, illetve a magyar népességfogyással kapcsolatban is olyan álláspontot fogalmazott meg, amely komoly politikai vitát váltott ki.

Bartot a sajtó az októberben távozott energetikai államtitkár egyik lehetséges utódjaként is emlegette.

Mindezek fényében különösen érdekes, hogy a Tisza Párt egyik vidéki képviselőjének budapesti lakhatását éppen a helyettes államtitkár élettársától bérelt ingatlan biztosítja.

Borítókép: Kovács Áron, a Tisza Párt Baranya megyei képviselője (Forrás: Facebook/Dr. Kovács Áron - TISZA)

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