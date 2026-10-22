1879 napja rejtély, kik adtak félmilliárdot Karácsony Gergely mozgalmának

Meghamisított jegyzőkönyvek?

Az eljárásban már több tanút is kihallgatott a nyomozó hatóság, illetve házkutatást is tartott, többek között Karácsony egyik fontos bizalmasának ügyvédi irodájában.

A meghallgatott személyek között szerepel többek között az MSZP két egykori munkatársa, akik a párt ezzel kapcsolatban kiadott korábbi közleménye szerint részt vettek egy adományláda felbontásában, a ládába érkezett összeg megszámolásában és jegyzőkönyvezésében. Ők azt állították, hogy a fellelhető tíz jegyzőkönyvből mindössze egyet írtak alá, hiába szerepel az összesen a nevük.

Márpedig ez azt jelenti, hogy valakik az adománygyűjtő ládák tíz okiratából kilencnél odahamisíthatták az aláírásokat. Mindezeknek a szocialista pártban is nagy visszhangja volt. Ahogy lapunknak egy neve elhallgatását kérő MSZP-s politikus elmondta: a szocialisták átverve és becsapva érezték magukat.