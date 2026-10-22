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1879 napja rejtély, kik adtak félmilliárdot Karácsony Gergely mozgalmának

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1879 nap telt el azóta, hogy megkezdődtek a félmilliárd forintnyi, állítólagos „mikroadományok” készpénzbefizetései Karácsony Gergely 99 Mozgalmának bankszámlájára, ám máig nem tudni, kik álltak a hatalmas összeg mögött. Karácsony Gergely előválasztási kampányát támogató egyesület pénzügyei miatt indult büntetőeljárás továbbra sem zárult le, a NAV jelenleg a német hatóságok válaszára vár. Az ügyben eddig egyetlen embert, a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábort gyanúsították meg.

Pámer Dávid
2026. 10. 22. 15:21
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Meghamisított jegyzőkönyvek?

Az eljárásban már több tanút is kihallgatott a nyomozó hatóság, illetve házkutatást is tartott, többek között Karácsony egyik fontos bizalmasának ügyvédi irodájában.

A meghallgatott személyek között szerepel többek között az MSZP két egykori munkatársa, akik a párt ezzel kapcsolatban kiadott korábbi közleménye szerint részt vettek egy adományláda felbontásában, a ládába érkezett összeg megszámolásában és jegyzőkönyvezésében. Ők azt állították, hogy a fellelhető tíz jegyzőkönyvből mindössze egyet írtak alá, hiába szerepel az összesen a nevük.

Márpedig ez azt jelenti, hogy valakik az adománygyűjtő ládák tíz okiratából kilencnél odahamisíthatták az aláírásokat. Mindezeknek a szocialista pártban is nagy visszhangja volt. Ahogy lapunknak egy neve elhallgatását kérő MSZP-s politikus elmondta: a szocialisták átverve és becsapva érezték magukat.

 

karácsony gergelynav99 mozgalomSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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