Kihagyta vagyonnyilatkozatából a több mint hat éve fennálló tisztségét egy tiszás képviselő

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Nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában az EnixusPlusz Iskolaszövetkezetben betöltött felügyelőbizottsági tagságát Kapronczai Balázs – írta a Tűzfalcsoport. A portál által áttekintett cégadatok továbbra is tisztségviselőként tartják nyilván a tiszás államtitkárt, miközben a szövetkezet két év alatt csaknem 18,7 millió forintos veszteséget halmozott fel.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 19. 16:45
Kapronczai Balázs Forrás: Tisza

Növekvő forgalom mellett halmozódtak a veszteségek

A diákmunka szervezésével és közvetítésével foglalkozó EnixusPlusz pénzügyi beszámolói alapján a szövetkezet 2023-ban közel 169 millió forintos árbevétel mellett mintegy 803 ezer forintos nyereséget ért el. Egy évvel később a bevétel 241 millió forintra nőtt, az eredmény azonban 10,7 millió forintos veszteségbe fordult. A 2025-ös, több mint 264 millió forintos árbevételhez újabb közel nyolcmilliós veszteség társult. 

A két veszteséges év alatt a saját tőke a 2023 végi 12,6 millió forintról mínusz 6,1 millió forintra csökkent, a kötelezettségek összege pedig kilencmillióról több mint ötvenmillió forintra emelkedett.

A felügyelőbizottság feladata az ügyvezetés ellenőrzése is egyúttal, így a gazdálkodás alakulása a testület felelsőgével és tevékenységével kapcsolatban is kérdéseket vet fel.

Egy év alatt 5 millióról 260 millióra ugrott az anyagköltség

A ráfordítások összetétele is jelentősen megváltozott. Míg 2024-ben 211,85 millió forintot mutattak ki személyi jellegű egyéb kifizetésként, 2025-ben ezen a soron már csupán 4,73 millió forint szerepelt. Ezzel párhuzamosan az anyagköltség 25,8 millióról 260,53 millió forintra ugrott, megközelítve az éves nettó árbevétel 98,5 százalékát.

A Tűzfalcsoport azt is felvetette, hogyan viszonyul ez az elszámolás az iskolaszövetkezeti tagok személyes közreműködéséhez kapcsolódó kifizetésekhez. A szokatlan változás okát és az egyes tételek tényleges tartalmát ugyanakkor az ismertetett számok önmagukban nem tisztázzák, ahogy azt sem, hogy Kapronczai kapott-e tiszteletdíjat a felügyelőbizottsági tagságért. Kapronczai emellett a Foxtrott 2003 Bt.-ben betöltött korábbi vezetői szerepét feltüntette, a fennálló gazdasági érdekeltségek rovatát azonban üresen hagyta, az idézett nyilvános cégadatok eközben április 30-a óta kültagként tartják nyilván a társaságban.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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