Kihagyta vagyonnyilatkozatából a több mint hat éve fennálló tisztségét egy tiszás képviselő

Növekvő forgalom mellett halmozódtak a veszteségek

A diákmunka szervezésével és közvetítésével foglalkozó EnixusPlusz pénzügyi beszámolói alapján a szövetkezet 2023-ban közel 169 millió forintos árbevétel mellett mintegy 803 ezer forintos nyereséget ért el. Egy évvel később a bevétel 241 millió forintra nőtt, az eredmény azonban 10,7 millió forintos veszteségbe fordult. A 2025-ös, több mint 264 millió forintos árbevételhez újabb közel nyolcmilliós veszteség társult.

A két veszteséges év alatt a saját tőke a 2023 végi 12,6 millió forintról mínusz 6,1 millió forintra csökkent, a kötelezettségek összege pedig kilencmillióról több mint ötvenmillió forintra emelkedett.

A felügyelőbizottság feladata az ügyvezetés ellenőrzése is egyúttal, így a gazdálkodás alakulása a testület felelsőgével és tevékenységével kapcsolatban is kérdéseket vet fel.