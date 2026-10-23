Gyurcsány 2.0 – kiakadtak az emberek, mert a költségvetés minden, csak nem igazságos

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Nem tartják igazságosnak a jövő évre tervezett költségvetést a kommentelők, ráadásul szerintük az sem igaz, hogy az állam önmagán spórolna. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon közzétett bejegyzés alatt az év viccének nevezték a poszt tartalmát, amely szerint újraindítják a gazdaságot és igazságosan osztják el a terheket.

Gidró Kriszta
2026. 10. 23. 9:12
Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter kormányfő tegnap ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét Fotó: Hatlaczki Balázs

János ugyancsak az igazságtalanságra hívta fel a figyelmet. Azt írta, az eddigi tapasztalat alapján azok járnak rosszabbul, akik eddig többet tettek le az asztalra.

 
 

Sándor azon akadt fenn, hogy a poszt szerint újraindítják az ország fejlődését. Úgy fogalmazott, az ilyen kijelentésekhez 2026-ban pofa kell. Zsuzsa pedig a nyugdíjasokkal kapcsolatos intézkedéseket kifogásolta, mint írta, rajtuk nem kellene spórolni.

Egy hozzászóló az év viccéről írt. Példákat hozott fel: ha ő 55 éves, van három gyermeke és mindhárom dolgozik már, akkor ő adómentes. Ha a gyermekei 25 év alattiak, akkor ők sem fizetnek adót. Ha viszont 42 éves és csak ét gyermeke van, akkor nem kap semmilyen kedvezményt. Mint írta, ez messze nem igazságos.

 

 

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