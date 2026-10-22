Schiffer András kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza költségvetési terveiről, Magyar Péter felszólalását sem hagyta megjegyzés nélkül

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Az LMP volt vezetőjének Gyurcsány Ferenc módszerei jutottak eszébe a Tisza beharangozott intézkedései kapcsán.

Jakubász Tamás
2026. 10. 22. 18:44
Borítókép: Schiffer András (Fotó: Kurucz Árpád)
A jogász keményen fogalmazott nemcsak a Tisza költségvetési terveiről, de a miniszterelnök felszólalásáról és arról is, kinek az érdekét is képviselheti a kormány.

Vagyonadó: mélyütés

Schiffer szóba hozott néhány tervbe vett költségvetési intézkedést, és dicsérőleg szólt a családi pótlék megduplázásáról vagy arról, hogy a minimálbér személyi jövedelemadóját 9 százalékra csökkentené a kormány.

Viszont az összkép szerinte megszorítócsomagot vetít előre.

A jogász itt kitért a vagyonadóra is. Az eddig megismert tervek szerint az új tiszás közteher nemcsak a drága ingatlanokra, járművekre, más értékekre terjedne ki, hanem a termelést végző céges részesedésekre is. Schiffer András szerint azzal, hogy a Tisza tervezete összemossa a luxusvagyontárgyakat a termelőtőkével, versenyhátrányt okoz a magyar gazdasági szereplőknek. Ezután érdekes eszmefuttatást adott elő arról, miben mutatkozik meg, hogy a Tisza a külföldi támogatóinak foglya. Ezzel kapcsolatban négy mozzanatot említett meg. Elsőként azt, hogy miután a Tisza a választási kampány hajrájában az euró bevezetéséről beszélt, bivalyerős lett a forint árfolyama. Másodszor azt hozta fel, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatallal megállították a beruházásokat. Harmadrészről elkezdték kisöpörni a magyar tulajdonú cégeket a közbeszerzésekből, ahol immár olyan külföldi cégek nyernek sokat, mint a Swietelsky és a Strabag. Negyedrészről tért vissza Schiffer a vagyonadóra, amely szerinte a magyar kis- és középvállalkozásokat háttérbe szorítja a multinacionális cégekkel szemben.

Az összkép mégiscsak az, hogy ez a multinacionális cégek kormánya, a nemzetközi pénztőke kormánya. És az összes többi csak a népszórakoztatást szolgálja

– összegzett Schiffer.

A majdnem egyórás beszélgetés itt hallgatható meg:

 

Schiffer Andráslakossági megszorításköltségvetésKomment 1

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