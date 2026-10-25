„Nekünk is fizessenek a hallgatásért, ne csak a kormányszóvivőknek” – nem látják igazságosnak a költségvetést az emberek

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Saját magán spórol az állam, nem az embereken – írták a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. A hozzászólók többsége ennek ellenére példák sokaságát hozta fel arra, hogy az emberektől is elvesznek: az szja-mentesek körének szűkítésétől, a 14. havi nyugdíj befagyasztásán át a növekvő munkanélküliségig sok minden eszükbe jutott.

Gidró Kriszta
2026. 10. 25. 5:50
Fotó: Mediaworks

Egy hozzászóló már azt sem érti, hogy mit jelent az önmagán spórolás, hiszen ez csupán azt jelenti, hogy nekünk kevesebbet ad a saját pénzünkből. Úgy értékelte, hogy nem végzik el a szükséges fejlesztéseket, vagy az autópályák karbantartását, és egyre olcsóbban adják külföldieknek a koncessziót. A magyar versenytársak tönkretétele is azt a cél szolgálja szerinte, hogy a külföldiek kaphassanak mindent.

 

Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a bejelentések alapján hetente ötször hozzák haza az uniós pénzeket, ugyanakkor semmire nem költenek. 

Akkor miért nő a munkanélküliség, miért veszik el a kedvezményeket, miért nem 480 forint az üzemanyag és miért zuhan be az építőipar?

– tette fel a kérdést. 

Egy másik hozzászóló szerint hazudozásban első a kormány, s ez lehet az oka annak is, hogy lényegesen kevesebb külföldi miniszter és államfő érkezett az október 23-i megemlékezésre, mint azt Magyar Péter kormányfő ígérte. A kommentelő gyalázatnak nevezte, hogy Ursula von der Leyen a magyar parlamentben szónokolhatott.

 
 

 

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Kiss Gergely
idezojelekkormány

Ez mindenkinek sokba fog kerülni

Kiss Gergely avatarja

A Tisza-kormány 2027-es költségvetése sok minden lesz, de nem az igazságosság és a fejlődés költségvetése. A következő években véget ér a munkára épülő gazdaságpolitika korszaka, elmozdulunk a segélyezésre alapuló társadalom felé.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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