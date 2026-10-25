„Nekünk is fizessenek a hallgatásért, ne csak a kormányszóvivőknek” – nem látják igazságosnak a költségvetést az emberek

Egy hozzászóló már azt sem érti, hogy mit jelent az önmagán spórolás, hiszen ez csupán azt jelenti, hogy nekünk kevesebbet ad a saját pénzünkből. Úgy értékelte, hogy nem végzik el a szükséges fejlesztéseket, vagy az autópályák karbantartását, és egyre olcsóbban adják külföldieknek a koncessziót. A magyar versenytársak tönkretétele is azt a cél szolgálja szerinte, hogy a külföldiek kaphassanak mindent.

Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a bejelentések alapján hetente ötször hozzák haza az uniós pénzeket, ugyanakkor semmire nem költenek.

Akkor miért nő a munkanélküliség, miért veszik el a kedvezményeket, miért nem 480 forint az üzemanyag és miért zuhan be az építőipar?

– tette fel a kérdést.

Egy másik hozzászóló szerint hazudozásban első a kormány, s ez lehet az oka annak is, hogy lényegesen kevesebb külföldi miniszter és államfő érkezett az október 23-i megemlékezésre, mint azt Magyar Péter kormányfő ígérte. A kommentelő gyalázatnak nevezte, hogy Ursula von der Leyen a magyar parlamentben szónokolhatott.