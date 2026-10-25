Folytatják: megvan a következő országos DPK-tábor időpontja
Téli táborral folytatják a közösségépítést a digitális polgári körök: 2027. február 13–14-én ismét a lakiteleki Hungarikum Ligetben találkoznak. A szervezők az első országos tábor sikerére hivatkozva jelentették be a folytatást.
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