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Magyar Péter megint kommentben akar kirúgni valakit, ezúttal Kubatov Gábornak üzent

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Újabb sokatmondó Facebook-kommenttel kérdőjelezte meg egy vezető jövőjét Magyar Péter. „Pár hét lesz az” – üzente a miniszterelnök Kubatov Gábornak, annak kapcsán, hogy a Ferencváros újraválasztott elnöke arról beszélt az Indexnek, hogy kitöltené a négyéves ciklusát. Hont András a hozzászólást megosztva arra a korábbi ügyre emlékeztetett, amikor Magyar hasonlóan rövid megjegyzését két közmédiás kinevezés visszavonása követte.

Kárpáti András
2026. 10. 28. 9:41
Magyar Péter megint kommentben akar kirúgni valakit, ezúttal Kubatov Gábornak üzent
Magyar Péterék csalódást okoztak a gazdáknak a 2027-es költségvetéssel. Forrás: Facebook

 

miniszterelnökhont andráskubatov gáborMagyar PéterKomment 1

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