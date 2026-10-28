Magyar Péter megint kommentben akar kirúgni valakit, ezúttal Kubatov Gábornak üzent
Újabb sokatmondó Facebook-kommenttel kérdőjelezte meg egy vezető jövőjét Magyar Péter. „Pár hét lesz az” – üzente a miniszterelnök Kubatov Gábornak, annak kapcsán, hogy a Ferencváros újraválasztott elnöke arról beszélt az Indexnek, hogy kitöltené a négyéves ciklusát. Hont András a hozzászólást megosztva arra a korábbi ügyre emlékeztetett, amikor Magyar hasonlóan rövid megjegyzését két közmédiás kinevezés visszavonása követte.
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