Boldog a nagykövet: melegednek az ukrán-magyar kapcsolatok, hamarosan újra találkozhat Zelenszkij és Magyar
Ungváron beszélt az új csúcstalálkozóról Fegyír Sándor, ahol Iványi Gáborék ötlete alapján Nagy Imre-szobrot avattak, az eseményen Karácsony Gergely mondott beszédet. Ukrajna budapesti nagykövete szerint az EU kérése volt a csúcstalálkozó, amire Magyar és Zelenszkij is rábólintott.
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