Lehet, hogy Von der Leyen mellé Zelenszkijt is megkapják a magyarok október 23-ára?

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A brüsszeli EU-csúcson tartott négyszemközti tanácskozást követően Magyar Péter meghívta Volodimir Zelenszkijt az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulója alkalmából tartandó állami ünnepségre. Ám egyelőre nem tudni, hogy az ukrán elnök elfogadta-e a magyar miniszterelnök meghívását. Az viszont már biztos, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Budapestre látogat és beszédet is mond.

Máté Patrik
2026. 10. 20. 5:42
Kérdéses Volodimir Zelenszkij budapesti látogatása, az viszont biztos, hogy Ursula von der Leyen beszédet is mond október 23-án
Kérdéses Volodimir Zelenszkij budapesti látogatása, az viszont biztos, hogy Ursula von der Leyen beszédet is mond október 23-án Fotó: AFP Forrás: AFP

Macron mégsem jön Budapestre

Magyar Péter a múlt héten politikai keltetőjének, a Partizánnak adott interjúban tudatta, hogy Macron hazánkba érkezik az október 23-i ünnepségre. Ugyanakkor másfél hete lapunk is megírta, hogy az Euronews kérdésére az Élysée-palota még kitérő választ adott arra, hogy Macron Budapestre látogat-e. A francia elnöki hivatal részéről azóta sem érkezett hivatalos megerősítés arról, hogy Macron hazánkba érkezhet. Hétfőn pedig a Telex megkeresésére Franciaország budapesti nagykövetsége tudatta: nem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett október 23-i állami ünnepségen Emmanuel Macron.

Magyar Péter őrizetbe vette volna Netanjahut

Magyar Péter a Partizánnak elmondta, hogy az izraeli miniszterelnök nem látogat Budapestre. Mindez nem számít meglepetésnek, ugyanis a magyar kormányfő áprilisi meghívása kisebb diplomáciai botrányt kavart. Magyar Péter akkor telefonbeszélgetést folytatott izraeli kollégájával, amelyen Budapestre invitálta az 1956-os magyar forradalom évfordulójára.

Alig néhány nappal később egy sajtótájékoztatón viszont Magyar Péter kijelentette:

Ha egy ország tagja az ICC-nek (Nemzetközi Büntetőbíróság - a szerk.), és olyan ember érkezik a területére, akit a bíróság köröz, azt őrizetbe veszik.

A Nemzetközi Büntetőbíróság Netanjahu mellett Yoav Gallant volt izraeli védelmi miniszter ellen is elfogatóparancsot adott ki 2024-ben. Az elfogatóparancsok értelmében Netanjahut letartóztatás fenyegeti. Mint ismert, egy éve az Orbán-kormány kezdeményezte hazánk kilépését az ICC-ből, amit azzal indokoltak, hogy a testület politikai bírósággá vált. Ennek egyik példájaként pedig éppen a Netanjahu elleni elfogatóparancsot nevezték meg. A kormányváltás után viszont a Tisza egyik első lépéseként döntött arról, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

emmanuel macronvolodimir zelenszkijursula von der leyenMagyar PéterSzóljon hozzá!

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