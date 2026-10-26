Terrorcselekmény miatt nyomoznak az NKE-n történt bombariadó ügyében
Lapunknak küldött válaszában a rendőrség megerősítette, hogy bombariadó volt hétfőn az NKE épületeiben. Az utóbbi időszakban több oktatási intézményt is ugyanilyen fenyegetés ért, ezért a rendőrség a korábbi esetekkel közösen vizsgálja a közszolgálati egyetemen történteket.
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