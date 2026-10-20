Sajtószabadságot ígért Magyar Péter, de egyre több újságíró ütközik falakba

A norvég újságírók a Magyar Nemzet megkeresésére elmondták, hogy a nyár folyamán, elsősorban telefonon egyeztettek Magyar Péter sajtóasszisztensével. Tájékoztatásuk szerint azt az ígéretet kapták, hogy ha július 27-én vagy 28-án megjelennek a parlamentnél, a miniszterelnök az ülés előtt válaszolhat néhány kérdésükre. A stáb ennek tudatában utazott Magyarországra.

A norvégok azt sem titkolták, hogy nem hosszabb, előre rögzített interjúra kaptak ígéretet, hanem egy rövid kérdezési lehetőségre. Végül azonban telefonon közölték velük, hogy a kormányfő egyik napon sem ér rá, és későbbi időpontot sem tudnak biztosítani számukra.

Az NRK munkatársai nem adták fel: a következő héten részt vettek Magyar Péter sajtótájékoztatóján, ám beszámolójuk szerint ott sem engedték őket kérdezni. Ezután más kormánytagot vagy szóvivőt próbáltak megszólaltatni, de állításuk szerint a kormány sajtószolgálatától azt a választ kapták, hogy a továbbiakban ne keressék őket.

A történet különösen kínos fordulatot vett, amikor Magyar Péter a közösségi médiában kezdte számonkérni a sajtó korrektségét. A miniszterelnök tagadta, hogy előre rögzített interjúja lett volna a norvégokkal, és azt állította, hogy senki sem bánt velük udvariatlanul. A magyar sajtót pedig azért bírálta, mert szerinte ellenőrzés nélkül vette át a külföldi újságírók beszámolóját.

Csakhogy lapunk ennek éppen ellenkezőjét tette: megkereste a norvég közmédiát, amely írásban is megerősítette a történtekről szóló beszámolóját. A vita ezzel ráadásul nem ért véget.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen, az NRK vezető külügyi szerkesztője személyesen is reagált Magyar Péter egyik bejegyzésére. Visszautasította, hogy a norvég riporter hazudott volna, és súlyos vádnak nevezte a miniszterelnök kijelentését. Megerősítette, hogy a szerkesztőség előzetes egyeztetések alapján számított a kérdezési lehetőségre, a kormány sajtócsapata azonban végül nem segítette a munkájukat, majd megszakította velük a kapcsolatot.