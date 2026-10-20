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Sajtószabadságot ígért Magyar Péter, de egyre több újságíró ütközik falakba

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Miközben az amerikai Associated Press a magyar sajtószabadság helyzetének javulásáról számolt be, a Tisza-kormány működése körül továbbra is súlyos kérdések merülnek fel. A norvég közmédia munkatársai hiába utaztak Budapestre, hogy a miniszterelnököt kérdezzék, a Partizán stábját nem engedték be a parlamentbe, Gulyás Virágot eltávolították az ülésteremből, a Magyar Nemzet pedig hónapok óta nem kap kérdezési lehetőséget a kormányinfókon.

Kárpáti András
2026. 10. 20. 11:08
Forrás: Facebook

A norvég újságírók a Magyar Nemzet megkeresésére elmondták, hogy a nyár folyamán, elsősorban telefonon egyeztettek Magyar Péter sajtóasszisztensével. Tájékoztatásuk szerint azt az ígéretet kapták, hogy ha július 27-én vagy 28-án megjelennek a parlamentnél, a miniszterelnök az ülés előtt válaszolhat néhány kérdésükre. A stáb ennek tudatában utazott Magyarországra.

A norvégok azt sem titkolták, hogy nem hosszabb, előre rögzített interjúra kaptak ígéretet, hanem egy rövid kérdezési lehetőségre. Végül azonban telefonon közölték velük, hogy a kormányfő egyik napon sem ér rá, és későbbi időpontot sem tudnak biztosítani számukra.

Az NRK munkatársai nem adták fel: a következő héten részt vettek Magyar Péter sajtótájékoztatóján, ám beszámolójuk szerint ott sem engedték őket kérdezni. Ezután más kormánytagot vagy szóvivőt próbáltak megszólaltatni, de állításuk szerint a kormány sajtószolgálatától azt a választ kapták, hogy a továbbiakban ne keressék őket.

A történet különösen kínos fordulatot vett, amikor Magyar Péter a közösségi médiában kezdte számonkérni a sajtó korrektségét. A miniszterelnök tagadta, hogy előre rögzített interjúja lett volna a norvégokkal, és azt állította, hogy senki sem bánt velük udvariatlanul. A magyar sajtót pedig azért bírálta, mert szerinte ellenőrzés nélkül vette át a külföldi újságírók beszámolóját.

Csakhogy lapunk ennek éppen ellenkezőjét tette: megkereste a norvég közmédiát, amely írásban is megerősítette a történtekről szóló beszámolóját. A vita ezzel ráadásul nem ért véget.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen, az NRK vezető külügyi szerkesztője személyesen is reagált Magyar Péter egyik bejegyzésére. Visszautasította, hogy a norvég riporter hazudott volna, és súlyos vádnak nevezte a miniszterelnök kijelentését. Megerősítette, hogy a szerkesztőség előzetes egyeztetések alapján számított a kérdezési lehetőségre, a kormány sajtócsapata azonban végül nem segítette a munkájukat, majd megszakította velük a kapcsolatot.

Az eset pikantériája, hogy Magyar Péter eközben arról értekezett, mennyire fontos számára a sajtószabadság, és kijelentette: nem várja el az újságíróktól, hogy ne bírálják a Tiszát.

A Partizán is kapun kívülre került

A norvég újságírók története azért sem tekinthető elszigetelt esetnek, mert október elején egy olyan magyar szerkesztőség is akadályokba ütközött, amelynek korábban meghatározó szerepe volt Magyar Péter politikai felemelkedésében.

Október 5-én ugyanis a Partizán stábját nem engedték be az Országházba, noha munkatársai korábban rendszeresen tudósíthattak a parlamenti eseményekről. A döntést a június óta hatályos beléptetési szabályokkal indokolták.

A Partizán beszámolója szerint az Országgyűlés sajtóirodája először az NMHH-regisztráció hiányára hivatkozott. Amikor a szerkesztőség bemutatta az ezt igazoló dokumentumot, újabb kifogás merült fel: a csatorna nem a megfelelő kategóriában szerepel a hatósági nyilvántartásban, internetes oldalán pedig már nem jelennek meg rendszeresen politikai hírek.

A szerkesztőség vitatta az indoklást, különösen azért, mert korábban ugyanezek a körülmények nem akadályozták a parlamenti tudósítást. Az eset így azt a kérdést is felvetette, hogy a sajtó munkáját mennyiben korlátozhatják olyan adminisztratív feltételek, amelyek alkalmazása nem következetes.

Figyelemre méltó, hogy noha Magyar Péter elhatárolódott a döntéstől, ugyanakkor arra hivatkozott, hogy az Országgyűlés önálló hatalmi ág, így a parlamenti sajtóbeléptetésre sem neki, sem a kormánynak nincs ráhatása.

Gulyás Virágot is eltávolították 

A parlamenti nyilvánosság körüli vitához kapcsolódik Gulyás Virág esete is. A jobboldali influenszer a vendégpáholyból szólt oda Magyar Péternek, miután a miniszterelnök megemlítette őt felszólalásában. Az ülésvezető elnök ezt követően kikísértette az ülésteremből.

Az eset körülményei eltérnek a Partizánétól: Gulyás Virág vendégként tartózkodott az Országházban, közbeszólása pedig az ülés rendjének megsértését jelenthette. Az eltávolítás ténye ugyanakkor újabb vitát váltott ki a parlamenti nyilvánosságról és a kormányfő bírálóival szembeni fellépésről.

A történtek után az is felmerült, hogy Gulyás Virágot végleg kitiltották a parlamentből. Ennek pontos jogi alapja és időtartama azonban nem tisztázott.

A jobboldali sajtó nem kérdezhet

Miközben a Partizán esetében Magyar Péter a parlament önállóságára hivatkozhatott, a kormány saját sajtótájékoztatóin már nehezebb más intézményekre mutogatni. A kormányinfók ugyanis éppen arra szolgálnának, hogy a kabinet képviselői a nyilvánosság előtt számot adjanak döntéseikről, és válaszoljanak az újságírók kérdéseire. Csakhogy a kormány munkájával szemben kritikus jobboldali médiumok számára ez a lehetőség hónapok óta erősen korlátozott. A Magyar Nemzet újságírói például legutóbb júniusban tehettek fel kérdést Magyar Péternek kormányinfón.

A miniszterelnök és a Hír TV viszonya korábban is konfliktusokkal terhelt volt. Lapunk felidézte, hogy Magyar Péter augusztusban egy Hír TV-s kérdés után a csatorna későbbi kizárásának lehetőségét is felvetette. 

A probléma súlyát éppen az adja, hogy a kormányinfó a kabinet egyik legfontosabb rendszeres számonkérési fóruma. A kritikus újságírók kérdéseinek megválaszolása nem szívesség, hanem a nyilvános kormányzati működés lényeges eleme. Ha a hozzáférés tartósan egyenlőtlen, akkor a sajtószabadságról szóló ígéretek és a mindennapi gyakorlat között nehezen feloldható ellentmondás keletkezik.

A Telex és a 444 is volt Magyar célkeresztjében

A Magyar Péterrel való konfliktus ugyanakkor nem kizárólag a jobboldali szerkesztőségek tapasztalata. A kormányfő a vele szemben kritikus, korábban ellenzéki sajtótermékek írásaira is többször személyesen reagált a közösségi médiában.

A Magyar Nemzet korábbi összeállítása felidézte, hogy Magyar Péter a Telex egyik újságíróját gúnyos megjegyzésekkel illette, a 444-nek pedig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének megválasztásáról szóló beszámolója miatt szólt be. A miniszterelnök a norvég-ügy kapcsán is több hazai szerkesztőségnek felrótta, hogy szerinte nem ellenőrizték megfelelően a külföldi újságírók állításait.

gulyás virágpartizánpanyi szabolcsMagyar PéterSzóljon hozzá!

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