Schmidt Mária leleplezte korunk Lengyel Lászlóját
Magyari Péter baloldali újságíró a választási kampányban többször is arról értekezett, hogy vereség esetén Orbán Viktor nem adná át a hatalmat. Schmidt Mária történészprofesszor ennek kapcsán arról írt a közösségi oldalán, hogy Magyari a nyilvánvaló rettegés ellenére műsort kapott a közmédiában és ugyanolyan elismerésnek örvend a balliberális világban. Magyari Pétert Lengyel Lászlóhoz hasonlította
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