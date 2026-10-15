Kormányra kerülve már titkolja a pénzügyeit a Tisza Párt

Közel egymilliárd már jutott a pártalapítványnak

Annyit már biztosan tudni a Tisza Párt 2026-os pénzügyeiről, hogy júniusban a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a választási eredmény következtében a Tisza Párt 706 millió forintos állami támogatásban részesült, míg a Talpra Magyarok pártalapítvány 887 millió forinthoz jutott.

Lapunk megírta, hogy a rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból ugyanakkor nem derül ki, hogy a szervezet milyen konkrét programokat tervez, milyen létszámmal működik, kik végzik a napi feladatokat, illetve milyen szerződéses partnerekkel dolgozik. A nyilvántartásban elektronikus kapcsolattartási cím sincs feltüntetve. Emellett a csaknem 900 millió forintos állami támogatás felhasználásával kapcsolatban is számos kérdés merül fel. Nem ismert, hogy az alapítvány mekkora összeget fordít működési költségekre, bérekre, megbízási díjakra, tanácsadói szerződésekre vagy a céljai megvalósítását szolgáló programokra.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)