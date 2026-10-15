Kormányra kerülve már titkolja a pénzügyeit a Tisza Párt

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Magyar Péter politikai színre lépése után a Tisza Párt igyekezett transzparensen bemutatni a pénzügyeit, ám az erőfeszítéseik hamar kifulladtak. Még 2024-ben és 2025-ben háromhavonta közzétették az előzetes beszámolóikat, arról viszont nem tudni semmit, hogy eddig idén pontosan miként alakultak a kormánypárt pénzügyei.

Máté Patrik
2026. 10. 15. 5:24
Fotó: Mirkó István Forrás: MI

Közel egymilliárd már jutott a pártalapítványnak

Annyit már biztosan tudni a Tisza Párt 2026-os pénzügyeiről, hogy júniusban a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a választási eredmény következtében a Tisza Párt 706 millió forintos állami támogatásban részesült, míg a Talpra Magyarok pártalapítvány 887 millió forinthoz jutott.

Lapunk megírta, hogy a rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból ugyanakkor nem derül ki, hogy a szervezet milyen konkrét programokat tervez, milyen létszámmal működik, kik végzik a napi feladatokat, illetve milyen szerződéses partnerekkel dolgozik. A nyilvántartásban elektronikus kapcsolattartási cím sincs feltüntetve. Emellett a csaknem 900 millió forintos állami támogatás felhasználásával kapcsolatban is számos kérdés merül fel. Nem ismert, hogy az alapítvány mekkora összeget fordít működési költségekre, bérekre, megbízási díjakra, tanácsadói szerződésekre vagy a céljai megvalósítását szolgáló programokra. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

 

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Pilhál György
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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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