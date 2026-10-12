Windisch Lászlóban emberére akadt Magyar Péter, Molnár Áron sietett a miniszterelnök segítségére

Molnár Áron sietett a kormányfő segítségére

Miután Magyar Péter narratívája súlyos csapást kapott, a miniszterelnök a következő posztjában már szót sem ejtett a Déli körvasút ügyéről, ugyanis a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatások ügyében intézett újabb kirohanást Windisch ellen. Ebben pedig

a miniszterelnök segítségére volt a noÁr néven ismertté vált Molnár Áron színész-aktivista, aki korábban az egész NKA-ügyet kirobbantotta.

A kormányfő azt írta a közösségi oldalán, hogy új bizonyítékok kerültek elő arról, hogy a Fidesz vezetői közpénz milliárdokat szórtak el tiltott párt- és kampányfinanszírozásra, amihez szerinte az ÁSZ elnöke asszisztált. Magyar Péter bejegyzését követően noÁr is több Facebook-posztban is Windisch felelősségét kezdte firtatni az NKA-ügy kivizsgálása kapcsán.

Csak jogi manőverezéssel lehetne elmozdítani Windischt

Arról már a Vidéki Prókátor néven ismertté vált Fülöp Botond jogász írt, hogy Windisch elmozdítása egyáltalán nem lenne egyszerű feladat Magyar Péter számára. Ugyanis az ÁSZ elnökének a megbízatása csak akkor lenne megszüntethető, ha az Integritás Hatóság jelentésében azt állapítaná meg, hogy az Állami Számvevőszék elnöke a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztotta vagy a vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt. Ebben az esetben az Országgyűlés mentelmi bizottsága köteles lenne kezdeményezni az elnök megbízatásának kizárással történő megszüntetését, amiről az Országgyűlés kétharmados többséggel dönthetne.

Fülöp Botond jelezte, hogy kizárással az Országgyűlés kétharmados többséggel akkor is megszüntetheti az Állami Számvevőszék elnökének megbízatását, ha neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak. Ám ezt a törvény értelmében az Országgyűlés mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottságának kellene kezdeményeznie, ami viszont paritásos bizottság, vagyis nincs többsége a Tiszának. A jogász így arra a konklúzióra jutott, hogy

a megbízatás megszüntetése minden valószínűség szerint csak alaptörvény-, vagy törvénymódosítás által lehetséges.

A támadások valódi oka?

Emlékezetes, hogy Magyar Péter már korábban is többször fenyegette a különböző állami- és alkotmányos szervek vezetőit, hogy távozzanak a posztjukról. Windisch ellen sem most először intézett kirohanást a miniszterelnök, ugyanis az ÁSZ elnökét már a választás éjszakáján lemondásra szólított fel. Az egész ügy pikantériája, ami Magyar Péter bosszúhadjáratának a fő motivációja is lehet, hogy Windisch párja nem más, mint Varga Judit, a miniszterelnök korábbi felesége, aki nem mellesleg négy évig volt Orbán Viktor igazságügyi minisztere.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)