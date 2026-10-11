Közös nyilatkozatban álltak ki a Fradi legendái Kubatov Gábor mellett
Közel százan írták alá a Fradi legendái közül azt a nyílt levelet, amelyben kiállnak a klub önállósága és Kubatov Gábor elnök mellett. Magyar Péter törvénymódosítással távolítaná el a Ferencváros elnökét pozíciójából.
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